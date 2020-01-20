"سواقة.. مصورة وبائعة عسل".. "نسمة" بعد الخيانة والخلع: "3 عيال في رقبتي"

بعد قصة خيانة، انفصلت نسمة عن زوجها، إلا أنها قررت ألا تقف حياتها عند هذا الحد، وفتحت أمامها أبواب الرزق، تستقل سيارتها يوميا، لتجوب شوارع مدينة ديرب نجم، توصل السيدات والفتيات، إلى الأماكن التى يرغبن فى التوجه إليها.

وفى طريقها، توزع كميات من العسل على المحال التجارية، ولا تنتهى مهمتها عند ذلك، ففي المساء، تصور العرسان فى حفلات الزفاف، دون كلل أو ملل.

تحكي نسمة أحمد فرج، 34 عاما، ابنة مدينة ديرب نجم، أنها تقضى غالبية وقتها فى العمل، لتوفير نفقات المعيشة لأطفالها: "قبل 14 عاما تزوجت شابا كان يحسن معاملتى، واتفقنا على أن نتقاسم الحياة حلوها ومرها، وكان يشغلنا تكوين أسرة مستقرة، وتربية أبنائنا جيداً، حتى تبدَّل الحال وتزوج من أخرى قبل 6 سنوات".

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3 أطفال أصبحت "نسمة" مسؤولة عنهم، بعدما امتنع زوجها عن الإنفاق عليهم أو السؤال عنهم، بل وتركهم بلا عائل أو مسكن يؤويهم، وبعد قضية خلع انفصلت عنه.

وقالت: "جارتي لديها سيارة ملاكي لا تستخدمها، مركونة دائما أمام المنزل، بينما تضطر لصيانتها بين الحين والآخر، فعرضت عليها شراءها والعمل عليها لتوزيع كميات من العسل على المحلات التجارية، على أن أسدد لها ثمنها حال توافر أموال لدىَّ، فوافقت على الفور، واتفقنا على التوقيع على إيصالات أمانة بثمن السيارة، وتسديدها فى وقت لاحق".

قيادة السيارة لفترات طويلة، واستهلاك كميات من البنزين، وفى المقابل الدخل العائد من توزيع العسل قليل، ما دفعها للتفكير فى توصيل السيدات والفتيات إلى الأماكن المختلفة، ولاقت الفكرة تجاوبا بين جيرانها وأصدقائها، ثم انتشرت في المدينة.