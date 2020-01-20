حلا شيحة تتغزل في تامر حسني.. "صديق وأخ للعمر"

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها مع الفنان تامر حسني، من خلال فيلمهما المشترك "مش أنا".

وعلقت حلا على الصورة قائلة: "مش كل يوم في حياتنا بنقابل ناس تستحق نقف عندهم، ووجودهم بيضيف حاجة حلوة في حياتنا، تامر حسني من الناس دي، لقيت فيه إنسان بسيط متواضع جدًا تلقائي وجدع وأخ وصديق".

وتابعت: "فرحانة إننا بنشتغل سوا في عمل جمعنا، وسعيدة أكتر إني عرفت إنسان صديق وأخ للعمر، لقطة من فيلمنا مش أنا يارب يعجبكم".

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وعلق الفنان تامر حسني على كلام "حلا" قائلًا: "يا حلا ربنا يخليكي.. إيه الكلام الجميل دا، أنتي اللي إنسانة جميلة وطيبة وفنانة راقية وتستاهلي كل خير عشان قلبك نضيف ويارب أصدقاء وأخوات طول العمر.. أنتي عاملة شغل رائع فعلًا في فيلم مش أنا.. ربنا يوفقك يا رب".

يذكر أن تامر حسني، بدأ تصوير دوره في فيلم "مش أنا"، مع الفنانة حلا شيحة وسوسن بدر.

وكانت حلا شيحة، قدمت آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "زلزال"، في السباق الرمضاني الماضي مع الفنان محمد رمضان.