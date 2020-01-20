يسرا تحبس دموعها أثناء حديثها عن مرض اللوكيميا وعلاقتها بوالدتها

قالت الفنانة يسرا، إنها في أحد الأيام، في عز شهرتها وقوتها، فوجئت أثناء عملها التحاليل السنوية، أن الطبيب يخبرها بأنها قد تكون مُصابة بسرطان الدم "لوكيميا"، موضحة أنها عاشت في الخوف والرعب لمدة 3 أشهر، بعد حديث الطبيب لها، ولم تُصرح بذلك لأي شخص ولا حتى لوالدتها، "خفت ماما يجرالها حاجة".

وأضافت خلال حوارها في برنامج "الدنيا علمتني"، الذي يُعرض على شاشة "MBC 1"، وهي تحبس دموعها: "قعدت أفكر بقى، لو البني آدم فعلا عرف هيموت إيه، ممكن يعمل إيه في آخر أيامه، إحنا واخدين نعمة الصحة، ونعم كثيرة ونعمة النظر كأنها شيء عادي، وكمان نعمة الأسرة".

وتابعت: "أنا فقدت أمي مؤخرا، وبتمنى العمر يرجع تاني عشان أوفي لها حقها، ولكن مهما حاولت أوفي مش هعرف، لازم نكون متسامحين كلنا مع بعض، وندي من غير ما نقعد نستنى هناخد إيه من اللي قدامنا، الدنيا من غير أمي ملهاش لازمة، فيه ناس بتقول أمي بتضربني وتزعقلي، طب ياريت أمي تيجي كل يوم دلوقتي وتزعقلي، النعم اللي معانا واللي ربنا إدهالنا عظيمة".