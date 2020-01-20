فوجئ جمهور المطربة شيرين عبدالوهاب، بطلب غريب منها لمنظمي حفلها بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بعدما طلبت منهم إحضار كرسي.
ولاحظ الجمهور تأخر "شيرين" عن الوصول في موعدها المحدد، وعندما حضرت اعتذرت للجمهور بأنها مريضة، وفقًا لما ذكره برنامج "إم بي سي ترندنج".
وطلبت "شيرين" بعد مرور نصف ساعة من الحفل، إحضار كرسي لتجلس عليه أثناء الغناء، كما أنها ظهرت بوزن زائد عن المعتاد، لتثير تساؤلات الجمهور من جديد حول ما يتردد عن حقيقة حملها من زوجها، المطرب حسام حبيب.
وارتدت "شيرين" في الحفل، فستانا طويلا بأكمام فضية اللون، واتسم بتطريزات لامعة بالكامل، لتبدو وكأنها قشور سمكة.
كانت هذه تفاصيل خبر متأخرة وبوزن زائد.. لماذا غنت شيرين عبد الوهاب جالسة في حفل جدة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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