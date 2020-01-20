"مش شبهك خالص".. ريهام سعيد تنشر فيديو لرقص ابنتها: "ولادي اتجننوا"

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو لابنتها أمينة، خلال رقصها على موسيقى "مهرجانات"، في مقطع فيديو لا يتجاوز الـ20 ثانية.
وظهرت "أمينة" بـ"بيجاما" قاتمة اللون وغير منقوشة، خلال تمايلها على نغمات موسيقية سريعة، بصحبة صديقتيها، ثم يظهر أخوها الصغير الذي لم يتجاوز الـ3 سنوات، حاملا وسادة صغيرة، لتعلق الإعلامية: "ولادي اتجننوا خالص".
تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت ما يزيد عن 18 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: "بنتك مش شبهك خالص"، و"ربنا يحفظهم من العين"، و"يا رب بيت دايما يكون مليان فرحة وسعادة واستقرار"، و"أمنية زي القمر بجد".
يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن مهنة ابنتها الوحيدة، عبر إنستجرام، مرفقة صورتها برفقة عدد من الطهاة، معبرة عن مدى فخرها واعتزازها بعمل ابنتها، قائلة: "اشتغلوا واتعبوا واتعلموا، أمينة بنتي الوحيدة فخورة بيكي وبحبك أوي".
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