أكثر من طريقة لتنسيق الجاكيت القصير من العارض إلياس العنداري

يُعتبر الشاب اللبناني الياس العنداري، أحد مدوني الموضة الأشهر بالعالم العربي، كما أنّ عمله بعالم عروض الأزياء، جعل له أسلوبًا مميزًا في الموضة، وباختيار القطع المناسبة وطريقة تنسيقها مع بعضها.

والجاكيت القصير من القطع الأساسية بخزانة الرجل عامة، ويبدو أنها كذلك من القطع المفضلة لدى العارض الياس العنداري، لهذا فقد لاحظنا ارتداءه لهذه القطعة الأنيقة أكثر من مرة، بطريقة مختلفة.

إلياس العنداري بالجاكيت القصير بألوان لافتة

كالجاكيت باللون الأخضر العشبي الذي يجمع بين الكاجوال والكلاسيكية، نسقه الياس بطريقة بسيطة مع البنطلون والتوب الواسع، والسنيكرز الأبيض، ونظارة دائرية عصرية.

تطبيق اللوك الحيادي مع الجاكيت القصير

من أسهل التطبيقات وأكثرها عصرية، هو اعتماد الاطلالة الحيادية، كهذه الطريقة التي اختارها الياس العنداري للجاكيت القصير باللون الأبيض المخطط بالطول، مع بنطلون من اللون نفسه مخطّط أيضًا، وبلوفر بالأصفر الباهت، وهذا اللوك مثالي لقصيري القامة، ولكن يفضل أن يكون البنطلون أكثر قليلًا.

الجاكيت المنفوخ من إلياس العنداري

لاحظنا أنّ إلياس يفضل هذا النوع من الجواكيت بشكل خاص، فقد اختاره أكثر من مرة، بخاصة مع الأجواء الباردة جدًّا وكثرة السفر، كالجاكيت باللون الأحمر الجذاب، نسقه مع بنطلون أسود لاطلالة كاجوال كلها حيوية.

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الجاكيت الجينز لاطلالة عملية لا تخلو من الأناقة

لا يمكننا الحديث عن الجاكيت القصير من دون أن يكون الجينز مدرجًا بالقائمة، كـ الجاكيت الجينز مع العلامات المختلفة الملونة، التي أضافت لمسة عصرية، نسقه إلياس مع بنطلون باللون الأخضر الزيتوني الواسع، لاطلالة مريحة، وسنيكرز أبيض.

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