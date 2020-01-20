اتيكيت الزوجه الذكيه للتعامل مع الزوج البخيل

القاهرة – لايف ستايل
كيف تعرفين ان زوجك او خطيبك بخيل ؟ . . و كيف تتعاملين مع تلك الشخصيه ؟ الشخصيه البخيله يكون لها سمات تميزها مثل البخل في المشاعر و تفسير كل شىء من الناحيه الماديه و دائما ما نجد الزوج البخيل يتجنب الإنفاق بطريقة ملحوظة بل و ينصح من حوله بالبخل والشح مثله
اتيكيت الزوجه الذكيه : التعامل مع الزوج البخيل
الزوج البخيل يخاف من أي شىء يكلفه نقود ولا يبدي اهتماما بالطعام الجيد و لا يمنح أصحاب الحق حقوقهم و يكون قليل الهدايا غالبا ما يستخدم ادوات الاخرين و تلك هى السمات المميزه للشخصيه البخيله
كيف نتعامل مع الزوج البخيل ؟
بدايه حاولى أن تتفهمى سبب بخله و تتعاملى معه و اجعليه يشعر برضاكى و سعادتك أنت و اولادكم عندما يشترى لكم اى شىء وأكدي له انك تقدرين تعبه وإنفاقه عليكم.
لا تشتكى منه او تسخرى منه او تظهرى بخله امام الناس بل اثنى على كرمه و تحدثى عن عطائه امام الناس حتى يسعى للحفاظ على تلك الصوره
اثناء حديثكم معا لا تصفيه بالبخل ولكن الحرص الزائد و اظهرى تقديرك لتفكيره فى المستقبل و اتفاقكما على اهميه الادخار مع ضروره توفير الاحتياجات اليوميه و اشعريه بحرصك على ماله
اذكرى امامه بطريقه غير مباشره مضار البخل و كيف ان البخل صفه مكروهه و امتدحى كرم شخص معروف لكم و زوجك يحترمه و فى نفس مستواكم المادى و لكن بدون مقارنه و الا سيؤدى ذلك الى اثر سلبى عند زوجك
النقاش عن مصروف المنزل و الطلبات يكون منطقى بدون جدال او تعصب
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