اتيكيت الزوجه الذكيه للتعامل مع الزوج البخيل

كيف تعرفين ان زوجك او خطيبك بخيل ؟ . . و كيف تتعاملين مع تلك الشخصيه ؟ الشخصيه البخيله يكون لها سمات تميزها مثل البخل في المشاعر و تفسير كل شىء من الناحيه الماديه و دائما ما نجد الزوج البخيل يتجنب الإنفاق بطريقة ملحوظة بل و ينصح من حوله بالبخل والشح مثله

اتيكيت الزوجه الذكيه : التعامل مع الزوج البخيل

الزوج البخيل يخاف من أي شىء يكلفه نقود ولا يبدي اهتماما بالطعام الجيد و لا يمنح أصحاب الحق حقوقهم و يكون قليل الهدايا غالبا ما يستخدم ادوات الاخرين و تلك هى السمات المميزه للشخصيه البخيله

كيف نتعامل مع الزوج البخيل ؟

بدايه حاولى أن تتفهمى سبب بخله و تتعاملى معه و اجعليه يشعر برضاكى و سعادتك أنت و اولادكم عندما يشترى لكم اى شىء وأكدي له انك تقدرين تعبه وإنفاقه عليكم.

لا تشتكى منه او تسخرى منه او تظهرى بخله امام الناس بل اثنى على كرمه و تحدثى عن عطائه امام الناس حتى يسعى للحفاظ على تلك الصوره

اثناء حديثكم معا لا تصفيه بالبخل ولكن الحرص الزائد و اظهرى تقديرك لتفكيره فى المستقبل و اتفاقكما على اهميه الادخار مع ضروره توفير الاحتياجات اليوميه و اشعريه بحرصك على ماله

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اذكرى امامه بطريقه غير مباشره مضار البخل و كيف ان البخل صفه مكروهه و امتدحى كرم شخص معروف لكم و زوجك يحترمه و فى نفس مستواكم المادى و لكن بدون مقارنه و الا سيؤدى ذلك الى اثر سلبى عند زوجك

النقاش عن مصروف المنزل و الطلبات يكون منطقى بدون جدال او تعصب

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