صور.. إليك أحدث صيحات البلوفرات هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتبر البلوفر من أهم قطع الملابس الشتوية التي توجد في خزانة كل امرأة، لذا تتسابق العلامات التجارية ودور العرض في تقديم بلوفرات نسائية، تمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة، وتنطق بالأناقة والجاذبية، وتكسر أجواء الكآبة السائدة في هذا الوقت من العام.

لذا يقدم لكم "لايف استايل الخليج 365"، أحدث صيحات البلوفرات النسائية التي تمنح إطلالة متفردة تخطف الأنظار، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ":

التريكو يتلألأ بالجواهر

يتلألأ البلوفر التريكو بالجواهر (Jewelled Knitwear) في شتاء 2019 و2020، يزدان بتطريزات من اللآليء أو أحجار الستراس أو الكريستال ليضفي على المظهر لمسة فخامة تخطف الأنظار.

ويمتاز البلوفر التريكو المرصع بالجواهر بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق البلوفر مع تنورة القلم الرصاص وحذاء ذي كعب عال. كما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق البلوفر مع سروال جلد وآنكل بوت.

البلوفر النرويجي

ويتربع البلوفر النرويجي على عرش الموضة النسائية؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Zara و Isabel Marant و Stella McCartney.

وأوضحت مجلة “Elle” الألمانية أن البلوفر النرويجي هو بلوفر تريكو يزدان بنقوش زاهية وجذابة ذات طابع اسكندنافي، مشيرة إلى أنه يأتي هذا الموسم مصنوعا من خامات دافئة ووثيرة مثل صوف المارينو أو ألبكة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البلوفر النرويجي يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن تنسيقه مع تنورة من التريكو أو سروال قماشي أو سروال جلد.

الأزرق الثلجي

كما يزهو البلوفر باللون الأزرق الثلجي في الشتاء؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Max Mara وStella McCartney وMiu Miu وLoewe وDorothee Schumacher.

وأوضحت مجلة “Elle” الألمانية أن الأزرق الثلجي يحتفي بالشتاء؛ حيث إنه يستلهم لون البحيرات المتجمدة في هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أنه يضفي على المظهر لمسة جاذبية تشع إشراقا وبهجة لكسر كآبة أجواء الشتاء.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البلوفر المزدان بالأزرق الثلجي يتألق هذا الموسم ببعض التفاصيل اللافتة للأنظار مثل الأكمام المنتفخة والكرانيش، التي تزين الرقبة أو الصدر. ويمكن تنسيق البلوفر المزدان بالأزرق الثلجي مع سروال جينز أو سروال قماشي أو تنورة جلد.

الكشمير

ويتربع البلوفر الكشمير على عرش الموضة النسائية، إذ يمتاز بملمس ناعم وخفيف، ما يمنح الجسم إحساسا بالراحة أثناء الارتداء، كما أنه يمنح الجسم شعورا بالدفء أفضل من الصوف بفضل تأثيره العالي على عزل الحرارة.

ويطل البلوفر الكشمير هذا الموسم بقصّات جريئة ليمنح المرأة إطلالة مثيرة تخطف الأنظار؛ حيث إنه يأتي بقصة قصيرة “Cropped”، وفي هذه الحالة ينبغي تنسيقه مع سروال أو تنورة بوسط عال. كما تتألق بعض الموديلات بفتحة رقبة عميقة “Deep V-Neck” .

ذو الشال

يمثل البلوفر ذو الشال أحدث الصيحات، ويشتمل هذا الموسم على شال مُحاك في الياقة أو على وشاح مدمج به، ما يجعل البلوفر بمثابة قطعة فنية تعكس الجرأة وتفرد الأسلوب، فضلا عن زيادة الإحساس بالدفء.

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ويمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع سروال جلدي وأنكل بوت، في حين يمكن الحصول على إطلالة كاجوال متحررة من خلال تنسيقه مع سروال جينز وحذاء رياضي.

الكرانيش

تزين الكرانيش البلوفر التريكو في الشتاء، حيث أوضحت مستشارة المظهر الألمانية إنيس مايروزه أن الكرانيش تزين الياقة أو الأكمام أو الجزء السفلي من البلوفر التريكو لتُضفي عليه لمسة أنوثة حالمة تنطق بالأناقة والفخامة.

وأضافت مايروزه أنه يمكن تأكيد طابع الأنوثة من خلال تنسيق البلوفر المزدان بالكرانيش مع تنورة قصيرة "ميني" أو تنورة متوسطة الطول "ميدي".

ويمكن أيضا كسر قوالب التنسيق الجامدة من خلال تنسيق البلوفر المزدان بالكرانيش مع تنورة أو سروال من الجلد، وذلك للحصول على إطلالة جريئة تعكس تفرد الأسلوب.

التريكو ذو السحّاب

ويمثل البلوفر التريكو ذو السحّاب نجم الموضة النسائية، ويمتاز بطابع ذكوري جريء، مشيرة إلى أنه يطل بألوان البيج والرمادي والكراميل والوردي، إلى جانب الأسود والأزرق الداكن.

ولإضفاء لمسة أنوثة على البلوفر التريكو يأتي السحّاب مرصعا بقطعة لؤلؤ أو يتلألأ ببريق الذهب. كما تضفي الكرانيش والأكمام المنتفخة طابع الأنوثة على البلوفر.

ويمتاز البلوفر التريكو ذو السحّاب بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن تنسيقه مع سروال جينز أو تنورة جلدية، كما يمكن ارتداؤه في العمل أو في أنشطة الحياة اليومية.

التريكو البيج

يعد البلوفر التريكو البيج قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية للمرأة العصرية؛ حيث إنه يناسب كل أنواع البشرة ويتناغم مع كل الألوان ليمنح المرأة إطلالة دافئة أنيقة.

وأوضحت مجلة “Elle” الألمانية أن البلوفر التريكو، الذي يتألق بدرجة بيج فاتحة، يغازل البشرة البرونزية، في حين يداعب البلوفر، الذي يكتسي بدرجة بيج داكنة، البشرة الشاحبة. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن اللون البيج يتناغم مع كل الألوان كالأسود والوردي الصارخ، في حين تضفي عليه الحلي الذهبية بريقا متلألئا.

التقليمات الملونة

ويتألق البلوفر أيضا بتقليمات عرضية ملونة، حيث يجعل الجزء العلوي من الجسم يبدو أكثر عرضا؛ لذا ينبغي تنسيقه مع سروال جينز ضيق "سكيني" أو تنورة متوسطة الطول ضيقة، وذلك لخلق تباين مثير يخطف الأنظار.

ذو الرقبة العالية

يتخلى البلوفر ذو الرقبة العالية عن طابعه المتحفظ ويطل بوجه أكثر جاذبية ليمنح المرأة إطلالة عصرية تخطف الأنظار.

وأوضح خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس أن البلوفر ذا الرقبة العالية يتخلى هذا الموسم عن الألوان الأحادية المحايدة كالبيج والكريمي والأسود، ليتحلى بالنقوش الجذابة كنقوش الزهور الحالمة ونقوش جلود الحيوانات الجريئة والتقليمات ذات الطابع الهندسي والنقوش المجردة ذات الطابع الفني.

وأضاف تومكينس أن البلوفر ذا الرقبة العالية يعد قطعة أساسية لا غنى عنها فقي خزانة الثياب الشتوية بفضل تنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن ارتدائه تحت جاكت أو فستان، كما يمكن ارتدائه بشكل مستقل مع سروال جينز على سبيل المثال.