بخلاف الإنفلونزا.. 4 أسباب أخرى وراء إصابة طفلِك بالتهاب الحلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:
تعتقد بعض الأمهات أن الإنفلونزا، هو المرض الفيروسي الوحيد الذي يجعل الأطفال يعانون من التهاب الحلق، مع العلم أن هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بهذا العرض بصورة متكررة.
في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" أسباب التهاب الحلق عند الأطفال، وطرق التعامل معها، وفقًا للدكتور محمد جمال، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة.
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