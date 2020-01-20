القرفة مفيدة لمرضى الضغط.. إليك المعدل المثالي منها يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
يتعين على مرضى الضغط المرتفع، اتباع نظام غذائي صحي، متكامل العناصر الغذائية، للتحكم والسيطرة عليه، بحيث يشتمل على أطعمة ومشروبات مفيدة لصحة القلب، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية بالجسم.
ووفقًا لبعض الدراسات، تعتبر القرفة من التوابل المفيدة لمرضى الضغط المرتفع، حيث تساهم في السيطرة عليه، كما تساعد على خفض نسبة الكوليسترول بالدم، بحسب ما ذُكِر بموقع "Very well health".
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