فساتين نجمات الأوسكار في أول حضور لهن للحفل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 10:42 مساءً - في عام 1929 أُقيم أول حفل توزيع جوائز للأوسكار ومنذ ذلك العام أصبح تقليد سنوي يعتبر الأهم في عالم السينما والأكثر متابعة حول العالم، وجميعنا نعلم أن أبرز نجوم العالم ونجوم هوليوود يحضرون هذا الحفل ويختاروا دائماً أجمل تصاميم الأزياء الأنيقة ليتألقو بها على السجادة الحمراء الخاصة به، ولكل نجمة أو نجمة مهما بلغ من الشهرة اليوم حفل الأوسكار الأول الذي حضره للمرة الأولى في حياته واليوم جمعنا بالصور أبرز فساتين سهرة اختارتها النجمات لأول حفل أوسكار لهن واليك بعض الأمثلة.



ساندرا بولوك في فستان باللون البني عام 1996:

ساندرا بولوك في فستان بني من الحرير عام ١٩٩٦





في أول حفل أوسكار لها عام 1996 اختارت ساندرا بولوك Sandra Bullock فستان سهرة باللون البني مصنوع من قماش الحرير بتصميم ناعم من دون أكمام وقصة منسدلة وقد نسقت معه عقد تشوكر عريض على الرقبة ومجموعة من المجوهرات الماسية الناعمة.





جينيفر لوبيز في فستان من بادلي ميشكا عام 1997:

جينيفر لوبيز في فستان من بادلي ميشكل عام ١٩٩٧



أول حفل أوسكار لـ جينيفر لوبيز Jennifer Lopez كان في عام 1997 وقد اختارت حينها على السجادة الحمراء فستان سهرة من الشيفون الرمادي المطرز بالخيوط الفضية من بادلي ميشكا Badgley Mischka بتصميم ناعم مع أكمام قصيرة وقصة ضيقة وقد اختارت معه مجوهرات ماسية ناعمة.



غوينيث بالترو في فستان سهرة باللون الزهري عام 1999:

غوينيث بالترو عام ١٩٩٩ في فستان باللون الزهري



اطلالة مميزة لـ غوينيث بالترو Gwyneth Paltrow ومفعمة بالأنوثة في أول حفل أوسكار لها عام 1999 وقد اختارت فستان سهرة من التفنا باللون الزهري بقصة الكورسيه من الأعلى مع تنورة كلوش وقد نسقت مع شال ناعم من الأورغانزا وعقد ماسي ناعم والجدير بالذكر أنها نالت جائزة الأوسكار في ذلك العام عم دورها في فيلم Shakespeare in Love.

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أنجلينا جولي في فستان أسود في عام 2000:

أنجلينا جولي في فستان أسود ناعم عام ٢٠٠٠



عشق أنجلينا جولي Angelina Jolie للون الأسود يعود الى سنوات طويلة حيث هاهي هنا في أول حفل أوسكار لها عام 2000اختارت فستان سهرة ناعم باللون الأسود بتصميم بسيط مع أكمام طويلة وقصة ضيقة وقد نسقت معه أقراط ماسية ونالت ذلك العام جائزة أفضل ممثلة دور ثاني عن دورها في فيلم Girls Interrupted.





ريس ويزرسبون في فستان أسود عام 2003:

فستان فنتج اختارته ريس ويزرسبون عام ٢٠٠٢





حفل الأوسكار عام 2003 كان الأول بالنسبة لـ ريس وزيرسبون Reese Witherspoon وقد اختارت فيه فستان سهرة فنتج باللون الأسود مصنوع من الدانتيل ومطرز بحبات الخرز البراقة وقد نسقت معه صندل كعل عال وحقيبة كلاتش سوداء ومجوهرات ناعمة.





جينيفر غارنر في فستان باللون الأزرق عام 2003:

فستان باللون الأزرق الفاتح اختارته جينيفر غارنر عام ٢٠٠٣





إحدى أجمل اطلالات جينيفر غارنر Jennifer Garner تعود لعام 2003 لأول حفل أوسكار لها حيث تألقت في فستان سهرة باللون الأزرق الفاتح بقصة الكورسيه ومصنوع من قماش الدانتيل المطرز وقد نسقت معه صندل كعب عال وحقيبة كلاتش ميتالك فضية ومجوهرات ناعمة.

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سكارليت جوهانسن في فستان باللون الأخضر عام 2004:

فستان أخضر من بوتيغا فينيتا اختارته سكارليت جوهانسن من بوتيغا فينيتا عام 2004



لأول حفل أوسكار لـ سكارليت جوهانسن Scarlett Johansson اختارت فستان من الحرير باللون الأخضر الغني من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta من دون أكمام وبقصة منسدلة وقد اختارت معه حقيبة كلاتش ذهبية مطرزة وصندل كعب عال من نفس اللون وعقد ماسي ناعم.





اطلالة راقية لـ جينيفر أنيستون في فستان سهرة أسود عام 2007:

فستان أسود تألقت به جينيفر أنيستون عام ٢٠٠٧



من المعروف عن جينيفر أنيستون Jennifer Aniston أناقتها منذ دخولها عالم الفن وفي أول حفل أوسكار لها عام 2007 شاهدناها في اطلالة ناعمة اختارت فيها فستان أسود من الموسلين وقد نسقت معه حقيبة كلاتش أنيقة ومجوهرات ماسية بارزة.



ايما ستون في فستان باللون الأحمر عام 2012:

ايما ستون في فستان من جيامباتيستا فالي عام ٢٠١٢





اختارت ايما ستون Emma Stone لأول حفل أوسكار لها عام 2012 فستان سهرة باللون الأحمر من دار جيامباتيستا فالي Giambattista Valli بقصة راقية وأنيقة مزين بشريطة على الرقبة وقد نسقت معه حقيبة يد براقة وسوار ماسي ملفت.



الليدي غاغا في فستان سهرة من فيرساتشي عام 2014:

فستان من فيرساتشي اختارته ليدي غاغا عام ٢٠١٤



اختارت الليدي غاغا Lady Gaga لأول حفل أوسكار لها عام 2014 اطلالة راقية في فستان سهرة باللون الزهري المطرز من فيرساتشي Versace من دون أكمام وبقصة منسدلة وقد زينت رقبتها بوشاح انسدل بطريقة ناعمة.





زندايا في فستان أبيض أوف شولدرز عام 2015:

زندايا في فستان أبيض اوف شولدرز عام ٢٠١٥



النجمة السمراء الشابة زندايا Zendaya حضرت أول حفل أوسكار لها عام 2015 وقد اختارت فستان سهرة مميز باللون الأبيض السكري من فيفيان ويستوود Vivianne Westwood بقصة ناعمة مكشوفة الأكتاف وقد نسقت معه حقيبة كلاتش ومجوهرات ماسية فاخرة.



شاهدي بالصور أبرز فساتين سهرة اختارتها النجمات العالميات لأول حفل أوسكار لهن على الاطلاق واختاري الاطلالة الأجمل والأكثر تميزاً برأيك.

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