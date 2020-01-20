فساتين النجمات في حفل SAG Awards 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 10:42 مساءً - أُقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز ساغ SAG Awards لعام 2020 وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من الحضور على السجادة الحمراء الخاصة به، وقد تألقت النجمات في أجمل موديلات فساتين السهرة المميزة والمبتكرة التي حملت توقيع كبرى دور الأزياء العالمية، ورصدنا أيضًا عددًا من الاطلالات اللافتة والمبتكرة، وكان من الصعب علينا اختيار الاطلالة الأجمل أو النجمة الأكثر أناقة، ولهذا سنترك هذه المهمة لكِ، بعد أن نقدم لكِ تفاصيل بعض أجمل اطلالات الحفل.



جنيفر لوبيز في فستان مخمل أسود من جورج حبيقة:

جينيفر لوبيز



أطلّت جنيفر لوبيز Jennifer Lopez في لوك فاخر حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة Georges Hobeika، وكان عبارة عن فستان سهرة من مزيج المخمل مع الحرير باللون الأسود بقصة الأوف شولدرز، ومزين بشريطة من الخلف، وقد نسقت معه كلاتش صغير أسود ومجوهرات ماسية بارزة وبدت راقية ومتألقة.

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سكارليت جوهانسن متألقة في اطلالة من آرماني:

سكارليت جوهانسن



من أجمل اطلالات الحفل كانت اطلالة سكارليت جوهانسن Scarlett Johansson في فستان سهرة مصنوع من قماش ميتالك باللون الأخضر اللامع من آرماني بريفيه Armani Prive، قصته ضيقة وياقته مفتوحة، وقد اختارت معه مجوهرات ماسية ناعمة واعتمدت تسريحة شعر مشدودة إلى الخلف.



تشارليز ثيرون في اطلالة مبتكرة من جيفنشي:



تشارليز ثيرون



مثل عادتها أطلّت تشارليز ثيرون Charlize Theron في لوك مبتكر كانت قد اختارته من دار جيفنشي Givenchy عبارة عن توب قصيرة باللون الفضي البراق وتنورة سوداء منسدلة، خصرها مزين بحزام رفيع ولها فتحة أمامية طويلة، وقد نسقت مع اللوك صندلًا بكعب عالٍ أسود، ومجوهرات ماسية مميزة.

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ريس وزيرسبون في فستان من سيلين:



ريس وزيرسبون



أيضًا من اطلالات الحفل المميزة والتي لفتت الأنظار، كانت لـ ريس ويزرسبون Reese Witherspoon في فستان مميز اختارته من سيلين Celine، مصنوع من قماش براق باللون الأسود وله قصة مميزة على الكتف، مزين بحبات الكريستال، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ فضيًّا ومجوهرات ماسية ناعمة.





جنيفر أنيستون في فستان أبيض من ديور:

جنيفر أنيستون



اختارت جنيفر أنيستون Jennifer Aniston فستان سهرة بتصميم ناعم من الحرير الأبيض من ديور Dior قصته منسدلة ناسبت قوام جنيفر، لكنّ الاطلالة افتقرت لعنصر الإبهار، وكان يلزمها قطعة بارزة من المجوهرات أو مكياج أقوى، أو تسريحة شعر أكثر تميزًا.



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نيكول كيدمان في فستان براق من مايكل كورس:

نيكول كيدمان



أما نيكول كيدمان Nicole Kidman مثل عادتها أطلّت على السجادة الحمراء في لوك ناعم وأنيق، وقد اختارت فستان سهرة من الترتر البراق باللون الأزرق الداكن من مايكل كورس Michael Kors، أكمامه طويلة ومزينة بالكشكش بطريقة ناعمة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ ومجوهرات ماسية.



اطلالات عديدة ومتنوعة للنجمات هذا العام في حفل SAG Awards أغلبها موفقة ومميزة، شاهدي الصور واختاري الاطلالة المفضلة بالنسبة لكِ.



