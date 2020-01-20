كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 10:42 مساءً - تعاني نساء كثيرات من أرنبة الأنف، وهي إحدى عيوب الأنف المزعجة والنافرة. ولأن الأنف يعد من أبرز ملامح الوجه التي تشد النظر والاهتمام، ويُعتبر من أبرز علامات الوجه المميزة، سنعرفك في هذا المقال الى طريقة تصغير أرنبة الأنف بالمكياج، والحصول على أنف صغير بعيداً جراحات التجميل، بهدف أن يكون متناسقاً مع ملامح الوجه الأخرى.

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تصغير أرنبة الأنف بمستحضرات المكياج

أرنبة الأنف

لإخفاء عيوب الأنف، لا سيما أرنبة الأنف، من الأفضل استخدام مستحضرات المكياج الجافة وليس السائلة، لأن الأخيرة غالباً ما تمنح البشرة مظهراً لامعاً يساهم في إبراز حجم الأنف وفتحتي الأنف. وإن كنت معتادة على استخدام المكياج السائل، استعمليه على جميع أنحاء الوجه باستثناء منطقة الأنف. ولإخفاء مناطق الوجه غير المرغوب فيها، بما فيها أرنبة الأنف، يتم استخدام مستحضرات الأساس بلون أغمق بدرجتين أو ثلاث من لون البشرة الطبيعي. بالتالي، احرصي على استخدام اللون الغامق لكل من كريم الأساس، الكونسيلر، البودرة، الهايلايتر لمنطقة الأنف، فهي تجعل الأنف عموماً يبدو أصغر حجماً، وأرنبة الأنف خصوصاً. وكلما أبرزتِ منطقة الخدود، كلما خففت من تسليط الضوء على الأنف وصرف الانتباه عنه، لذلك قومي باستخدام البلاش بشكل بارز على عظمتي الخدين. إضافة الى ذلك، اعتمدي أحمر الشفاه اللامع، أو استخدمي الروج بالألوان الفاتحة، لإن هذه الخطوة تساعد أيضاً في صرف الانتباه عن أرنبة الأنف.

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كيفية تصغير أرنبة الأنف بالمكياج

تصغير أرنبة الأنف بالمكياج

في البداية، طبقي البرايمر على أنحاء وجهك، ووزعيه بالتساوي باستخدام الأصابع. من ثم، ضعي كريم الأساس باستخدام الفرشاة أو الإسفنجة المخصّصة له، وانتظري لبضع دقائق حتى يجف. طبقي الكونسيلر الغامق على رأس وجانبي أرنبة الأنف. بعدها، ضعي خطاً رفيعاً من الهايلايتر على طول سطح الأنف مع الحرص على جعل الخط رفيعاً حتى لا يظهر الأنف عريضاً، والتّوقف عند حافة الأنف تماماً، باستخدام فرشاةٍ رفيعةٍ بزاوية. واحرصي على مزج الهايلايتر بلطفٍ ونحو الأعلى، وذلك لإزالة أي حواف حادة دون تغير موقعه على الأنف.

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