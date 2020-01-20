السكر البني لتقشير البشرة الدهنية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 10:42 مساءً - السكر البني من المقشرات الطبيعية واللطيفة التي يمكنكِ اعتمادها مع بشرتكِ الدهنية، إذ تحتاج إلى تنظيف عميق على الأقل مرة أسبوعيًا للتخلص من مشاكل الشوائب، والرؤوس السوداء التي تتواجد بشكل أكبر في نوعية تلك البشرة.

ولهذا إليك ماسكات طبيعية من السكر البني لـ تقشير بشرتكِ الدهنية، والحصول على لمسة ناعمة للجلد.



ماسك السكر البني والحليب

ماسك السكر البني والحليب



المكونات

- ملعقة صغيرة حليب

- ملعقة صغيرة سكر بني

- ملعقة صغيرة عسل

- كبسولة فيتامين سي





اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على بشرتكِ النظيفة، واتركي الخليط لمدة 30 دقيقة.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر.

كرري الخليط مرتين أسبوعيًّا، لكي تحصل بشرتكِ على اللمعان والنضارة.

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ماسك السكر البني وزيت الزيتون وماء الورد

ماسك السكر البني وزيت الزيتون وماء الورد



المكونات



- ملعقة صغيرة سكر بني

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة ماء ورد



اخلطي السكر البني مع زيت الزيتون وماء الورد وافركي به بشرتكِ بلطف، واتركيه لمدة 10 دقائق.

أزيلي الخليط بالماء الدافىء.

بعد الماسك من الممكن أن تستخدمي قطعة قطنية مبلّلة بماء الورد، مرّريها على المسام.

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ماسك السكر البني والغليسرين

ماسك السكر البني والغليسرين



- ملعقة صغيرة غليسرين

- ملعقة صغيرة سكر بني

- ملعقة صغيرة عصير ليمون



اخلطي المكونات مع بعضها في وعاء، وبفرشاة الماسك وزعي الخليط على بشرتِك.

اتركي الماسك على وجهكِ لمدة تتراوح من 10-15 دقيقة.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر، أو بالغسول الخاص بك.

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