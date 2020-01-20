3 خلطات مذهلة من الغليسرين لترطيب اليد والقدم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 10:42 مساءً - الغليسرين واحد من أقوى المرطبات للبشرة، يساعدكِ في الحصول على ملمس ناعم للجد، وبشرة رائعة كالأطفال، كما يناسب كل أنواع البشرة المختلفة، لأنه من المواد الآمنة التي لا تُسبب أي نوع من الالتهابات للجلد.

ولأن بشرتنا في الشتاء تتعرض لمشاكل الجفاف والشتقق الدائم، خاصًة الأطراف لليد والقدم، اخترنا لكِ 3 خلطات مذهلة من الغليسرين لبشرة ناعمة.



خليط الغليسرين والعسل لترطيب اليدين

جربي خليط الغليسرين والعسل لترطيب اليدين



المكونات



- ملعقة صغيرة غليسرين

- ملعقة صغيرة عسل



طريقة تحضير الماسك



اخلطي الغليسرين مع العسل وضعيه على يديكِ واتركيه لمدة نصف ساعة.

اشطفي يديكِ بعدها بالماء.

يمكنكِ استخدامه أكثر من مرة في اليوم.

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خليط الغليسرين وزيت اللوز والملح

جربي خليط الغليسرين وزيت اللوز والملح



- ملعقة صغيرة غليسرين

- 2 ملعقة كبيرة من ملح البحر

- ملعقة صغيرة زيت لوز



طريقة تحضير الخليط



اخلطي زيت الغليسرين مع الملح وزيت اللوز.

ضعي الخليط على قدميكِ مع الفرك بلطف بحركة دائرية، يمكنكِ استخدام الحجر.

اتركي الماسك لعدة دقائق أخرى.

اغسلي قدميكِ بعدها بالماء الفاتر.

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خليط الغليسرين السكر البني وزيت السمسم

حافظي على نعومة قدميك



المكونات



- ربع كوب من السكر البني

- ملعقة صغيرة غليسرين

- نصف ملعقة كبيرة زيت سمسم





طريقة تحضير الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وافركي بها قدميكِ بلطف، يمكنكِ هنا استخدام حَجر القدم.

اتركي الخليط على قدميكِ، لساعات عدة، وغلّفيه بأكياس النايلون.

اشطفي قدميكِ بالماء الدافىء، وكرري هذه العملية مرة أسبوعيًّا لتقشير الجلد الميت، والحصول على قدم ناعمة خالية من التشققات.

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