وصفة سحرية لتطويل الشعر بوقت قصير

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 10:42 مساءً - تطويل الشعر في عدة أسابيع فقط ، أمر ليس مستحيلاً، يحتاج إلى اعتماد مكوّنات طبيعيّة فعّالة تعتمد بشكل أساسيّ على عنصر الكبريت الذي يزيد من إنتاج الكولاجين المساعد على نموّ الشعر، كالبصل والثوم.

أسرع وصفة من البصل والثوم لتطويل الشعر

وصفة البصل والثوم لتطويل الشعر



تطبيقها 3 مرّات أسبوعياً كفيل بتطويل الشعر بشكل ملحوظ كونها تعتمد بالإضافة إلى البصل والثوم على:

السدر المطحون الذي يساهم بشكل فعال في تعزيز وزيادة قوّة بصيلات الشعر، وهذا بدوره يساعد في زيادة طول الشعر وكثافته.

أمّا زيت جوز الهند، فيعمل على تدفّق الدم إلى فروة الرأس، وبذلك تزداد بصيلات الشعر قوّة، ماينعكس نموّاً وكثافة.

من جهته زيت الخروع، يحتوي على الأحماض الأمينيّة الأساسيّة، مثل أوميغا 9 الدهنيّ.

بدوره الحليب السائل، مصدر جيّد للبروتين، وكذلك فيتامين B الذي يعتبر مهمّاً لنموّ الشعر.

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طريقة تحضير الوصفة لتطويل الشعر

زيت جوز الهند لتطويل الشعر بشكل طبيعي

• تُقشّر بصلة متوسّطة الحجم وتقطّع إلى أجزاء كبيرة، ثمّ توضع مع فصّين مقطّعين من الثوم في إناء يحتوي على كوبين من الماء على النار.



• بعد الغليان، يُبعد الإناء ويُصفّى، ثمّ يُغطّى لحواليّ 10 دقائق بغرض حبس البخار.



• يتمّ مزج 3 ملاعق من مطحون السدر مع ملعقتين من زيت الخروع، ملعقتين من زيت جوز الهند وملعقتين من الحليب السائل.



• يضاف ماء البصل والثوم على مزيج السدر، ثمّ يوزّع على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.



• يترك لساعتين و ½، ثمّ يغسل الشعر كالمعتاد بالماء الفاتر والشامبو.



• يداوم على تطبيق هذه الوصفة لمدّة لا تقلّ عن 3 أسابيع.