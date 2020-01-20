خمن الأطباء إصابة يسرا به.. إليك معلومات عن سرطان الدم

3 أشهر من القلق والخوف، مرت بهم الفنانة يسرا، بعدما ظن الطبيب، بأنها مصابة بمرض سرطان الدم، وأخفت يسرا شكوك الطبيب عن الجميع.

وكشفت يسرا، عن هذه الشكوك للمرة الأولى، خلال استضافتها في برنامج "علمتني الحياة"، المذاع على قناة "Mbc 1".

وسرطان الدم أو اللوكيميا، من الأمراض التي يمكن أن يصيب بها الشخص دون الشعور به، وقد يكتشف البعض إصابتهم عند عمل تحليل دم بشكل دوري.

ويستعرض "هن"، أعراض اللوكيميا وأسبابها، وفقًا لموقع "Daily medical":

أعراض سرطان الدم

التعرق بشدة خاصة في الليل.

الإعياء الذي لا يذهب رغم أخذ قسط من الراحة.

خسارة الوزن.

آلام العظام.

تضخم الغدد الليمفاوية.

تضخم الكبد والطحال.

بقع حمراء على الجلد.

التعرض لعدوى بشكل متكرر.

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التعب والشحوب والشعور العام بالمرض.

الميل إلى ظهور الكدمات أو النزيف.

القابلية للعدوى، مثل التهاب الحلق أو الالتهاب الرئوي القصبي، والذي قد يكون مصحوبًا بصداع أو حمى منخفضة في درجة الحرارة، أو تقرحات في الفم أو طفح جلدي.

تضخم الغدد الليمفاوية، عادة في الحلق أو الإبط أو الفخذ.

فقدان الشهية والوزن.

أسباب سرطان الدم

من ضمن أسباب الإصابة باللوكيميا، التعرض للإشعاع بمستويات عالية.

تأثير تناول بعض الأدوية أو بعض المواد الكيميائية.

الإصابة ببعض الفيروسات كفقدان المناعة المكتسبة "إيدز".

بعض الأمراض الوراثية، مثل متلازمة داون ومتلازمة بلووم.