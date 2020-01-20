شريهان تحتفل بابنتها على "تويتر": يا أجمل وأعظم وأهم هدف وأمل للحياة

بعدد من "التغريدات" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، احتفلت الفنانة شريهان، بحصول ابنتها على درجة الماجستير، وشاركها جمهورها فرحتها.

بدأت احتفالات شريهان منذ حوالي 10 ساعات، حينما وصفت اليوم، بأنه واحدا من أجمل الأيام في عمرها، وسيكون مصدر فخرها، ثم تابعت ذلك بنشر صور وفيديوهات، بداية من طفولة ابنتها "لولوة"، حتى حصولها على الماجستير.

وكتبت في أول تدوينة لها، "يوم جديد جميل في عمري.. أنا فخورة"، وأعقبتها بأخرى، "صفحة جديدة تكتب بماء الذهب في صفحات عمري".

وتحدثت لاحقا، عن حلمها في الأمومة وقالت، "من 22 عاما إلا ثلاث شهور بالتمام والكمال، كنتي أمنية وحلم كبير في قلبي وروحي (صعب) لكن كنت بحلم وبتمني، الحلم كان لا يتلخص أبداً أو فقط في الاسم والشكل أو الملامح، بل كان في الكائن الإنسان، كما ينبغي أن يكون إنسان، ويحب أن يكون ويحب أن يكون ربي ومن بعده أنا والدنيا والإنسانية".

وكتبت عن يوم ميلادها، "في يوم 27 ديسمبر عام 1994 أراد ربي يا حبيبتي بإرادته سبحانة وتعالى برجل حقاً إنسان كان لي هو كل شيئ، وأجبر به عمري وروحي وعوضني به خيرا كثيرا وكبيرا بوالدك العظيم وأسرته الكريمة.. ويوم 22 إبريل عام 1997، أكرمني ربي مجددا بك أنتي يا لولوة من من احترامه وأحبه قلبي".

وأكملت شريهان متحدثة عن لولوة، "وأصبحتي أعظم واقع وحقيقة في حياتي.. أصبحتي أجمل وأحلى حياة في حياتي يا لولوة".

وفي تغريدة أخرى، تحدثت عن دور ابنتها في حياتها، "وتأكدت أن فعلاً مستحيل أن يكون في شيئ في الدنيا مستحيل بإرادة الله وعزيمة الإنسان.. فيا هدية ربي وأجمل ما فيا، يا أجمل وأعظم أمل وإرادة ساعدتني على محاربة كل ما كان فعلاً مستحيل وصعب ومؤلم وبعيد، يا من كنتي لي أقوى أمل في شفائي وأهم هدف وأمل للحياة".

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وتابعت حديثها عن تفوق ابنتها، "يا من كنتي أنتي ذات الخمس سنوات أقوى من أقوى مسكن ودواء، يا من كنت أتنفسها لأحيا من آجل والدها وآجلها.. اليوم أنا بشكرك حبيبتي، اليوم 20 يناير عام 2020، توجتيني بأعظم تقدير وأعظم شهادة وأكبر نجاح وتفوق.. أشكرك يا لولوة شرفتيني وأكرمتيني أمام ربي، والدك ونفسي وأمام العالم".

وأضافت، "شرفتي والدتك في قلب تمنيت يوما أن أحيا فيهِ، بشكر ربي سبحانة وتعالى وبشكرك أنتي يالولوة، اليوم أنا فخورة أني أنا أستحق أن أكون والدتك، قبل أن تكوني أنتي إبنتي الرائعة الجميلة في كل شيئ تربية وأدب وخلق وأخلاق وأضيف اليوم علما"، وارفقتها بصورة من تخرج لولوة.

أخيرا كتبت شريهان بفخر على حصول ابنتها على درجة الماجستير، "واليوم يوم 20 يناير عام 2020 توجتيني بالتفوق الدراسي والعلمي في الماجستير".

الصور التي نشرتها شريهان على "تويتر"، تفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها، الذين حرصوا على المباركة لشريهان، على تفوق ابنتها في الماجستير.