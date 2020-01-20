صور.. بسمة وهبة عن لوحات هويدا عسكر: فخورة بالمرأة المصرية

شاركت الإعلامية بسمة وهبة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها برفقة الفنانة هويدا عسكر، تشيد خلالها بإنجازاتها.
وأرفقت "بسمة" تعليقًا على الصورة: "أنا فخورة بالمرأة المصرية، فخورة بقدرتها على إثبات جدارتها وتميزها في مجالات مختلفة، سواء في الحياة السياسية داخل البرلمان أو الحكومة أو باقي المؤسسات، أو على المستوى الفني والثقافي".
وتابعت:" امبارح كنت سعيدة جدا وأنا بتأمل لوحات الفنانة هويدا عسكر، في معرضها بدار الأوبرا المصرية، حسيت بفخر حقيقى بالمشهد كله وقدرة المرأة المصرية على الإبداع والابتكار، بالتوفيق لكل المشاركات، ومبروك لصديقتي العزيزة والفنانة المصرية الجميلة هويدا عسكر".
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