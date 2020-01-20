عبايات وقفاطين بأسلوب شرقي من مجموعات كروز 2020

برزت التصاميم الشرقية على منصات العروض العالمية بشكبٍ لافت هذا العام، إذ رأينا تصاميم تشبه العبايات والقفاطين في عروض أسبوع الموضة.

عبّري عن أسلوبك الشرقي الجميل من خلال التصاميم المستوحاة من العباية الشرقية أو القفاطين المبتكرة بدقّة وحرفيّة عالية، وتعلمي الطرق الأنسب لارتدائها بأساليب متنوعة.

- إرتدي الطابع البوهيمي لقفطان هذا الموسم ونسقي معه أحذية الـPlatform المريحة.

القفطان الأبيض من القطع الأساسية لإطلالاتك اليومية. اختاري معه أكسسوارات ذهبية لمظهر ملفت.

يبدو اللون الأصفر الصارخ الذي يعد من أبرز الألوان للموسم الكروز، من الخيارات الموفقة لإطلالة القفطان. نسقي مع القفطان الأصفر أكسوارات باللون الأسود لأناقة لا تُضاهى!

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أضيفي لسمات شرقية مع الفقطان الماكسي المطبع بالأزهار. كما أنه يوحي بأجواء ربيعية مفعمة بالحيوية، فلا تترددي في اعتماده!

- اختاري خامات الدانتيل لقفطان الموسم، فهي توحي بالأنوثة والتميّز. ننصحك بالفقطان الأبيض مع أكسسوارات ملوّنة.

- أضيفي لمسة الفينتاج على إطلالة القفطان، وارتدي القصة الواسعة وتلاعبي بالأكسسوارات التي يمكن أن يتراوح أسلوبها بين الريترو الستيني والشبابي العصري.

لا شك أن اللون الأحمر هو الأكثر جرأة وتميّزاً بين الألوان. إلبسي قفطانك الأحمر وزيّنيه بحزام جلدي على الخصر.

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