تعرفي علي كيفيه استخدام كريم التمويه

سواء كنت تواظبين على تطبيق المكياج بشكل يومي أو بشكل نادر، لا بد أنك بحاجة الى استخدام كريم التمويه الذي يعد مستحضراً مهماً يجمع بين العناية بالبشرة وبين وضع المكياج، حيث يعمل على تنعيم البشرة ومنحها مظهراً شاباً، ويساعد في تمويه وإخفاء كافة عيوب البشرة.

ما هو كريم التمويه في المكياج

سواء كنت تواظبين على تطبيق المكياج بشكل يومي أو بشكل نادر، لا بد أنك بحاجة الى استخدام كريم التمويه الذي يعد مستحضراً مهماً يجمع بين العناية بالبشرة وبين وضع المكياج، حيث يعمل على تنعيم البشرة ومنحها مظهراً شاباً، ويساعد في تمويه وإخفاء كافة عيوب البشرة.



ما هو كريم التمويه في المكياج

يتوافر كريم التمويه في أنابيب صغيرة الحجم، ويتم استخدامه من خلال وضع طبقة رقيقة جداً منه على كامل الوجه، مع التركيز التي المناطق التي تعتريها الشوائب والعيوب وتحتاج الى التصحيح والتمويه، مثل جانبي الأنف والجبهة والخطوط الدقيقة حول العينين، إضافة الى المناطق القريبة من الأذن. في البداية، قومي بتدفئة نقطة واحدة من كريم التمويه بين أصابعك قبل توزيعه على كامل الوجه، وذلك من الأعلى الى الأسفل، بحركات هادئة باستخدام أطراف الأصابع.

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علاقة كريم التمويه بلون البشرة

لا يرتبط كريم التمويه بلون أو نوع البشرة، لذلك بإمكان جميع النساء استخدامه بغض النظر عن لون ونوع بشرتهن. لكنه في الأساس موجه بشكل خاص الى النساء في سن الـ30 الى 50 سنة. وإذا كنت ممن لا يرغبن في تطبيق المكياج بشكل يومي، بإمكانك اعتماد كريم التمويه كخطوة أخيرة للعناية بالبشرة بعد الانتهاء من وضع كريم الترطيب، وذلك بهدف توحيد لون البشرة ومنحها لمعاناً خفيفاً، وتمويه التجاعيد والخطوط الدقيقة. ويتم استخدامه إما على كامل الوجه أو على مناطق معينة من الوجه، وذلك وفق حاجات بشرتك.

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