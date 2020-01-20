إطلالاتكِ في السفر بأسلوب الفاشينيستا العربيات

في السفر علينا أن نحافظ على أناقتنا، وأن نكون حريصين على اختيار الملابس الجميلة والمريحة في الوقت ذاته، لا سيما وإن كانت ساعات السفر طويلة، وقد لاحظنا أنّ الفاشينيستات العربيات يخترن دائمًا اطلالات مميزة أثناء السفر، غالبًا ما تكون في بناطيل الجينز أو في الملابس القطنية العملية، ويحرصن دائمًا على أن ترافق المعاطف الخفيفة منها أو الثقيلة بحسب الموسم اطلالاتهنّ أثناء السفر، وقد جمعنا بالصور أبرز اطلالات الفاشينيستات العربيات أثناء السفر، لتستوحي منهنّ أفكارًا مميزة تجمع بين الأناقة والعصرية.



لانا الساحلي في تنسيق كاجوال أنيق للسفر:

نسقت لانا الساحلي لوك أنيقًّا لكن عملي خلال السفر، وقد اختارت بنطلون جينز بقصة أرجل مريحة مع توب باللون الأسود من بالنسياغا Balenciaga، من فوقها بليزر oversize باللون الرمادي، واختارت مع اللوك حذاءً رياضيًّا أبيض، وشنطة يد كبيرة من الجلد باللون العنابي من هرمس Hermes.

مرام زبيدة في اطلالة شبابية مريحة اعتمدتها للسفر:

مرام زبيدة اختارت بنطلونًا رياضيًّا من القطن الرمادي، وبقصة أرجل واسعة للسفر، وقد نسقته بطريقة عصرية حيث اختارت معه توب قصيرة باللون الأبيض وجاكيت بليزر أسود مقلم، وحذاءً رياضيًّا أبيض من شانيل Chanel وطبعًا شنطة يد من الجلد بحجم متوسط باللون الأسود.

العنود بدر في لوك مميز للسفر:

العنود بدر اعتمدت لوك مريحًا وعصريًّا للسفر، حيث نسقت سروالًا مطاطيًّا أسود وصل طوله أسفل حد الركبة، مع تيشرت طويلة، ومن فوقها بليزر بنقشة الكارو باللونين الرمادي والأبيض، وأكملت الاطلالة بحذاء من الجلد وشنطة يد متوسطة الحجم من جيفنشي Givenchy ونظارات شمسية بقصة الطيار.

علا فرحات في تنسيق عصري اعتمدته للسفر:

Advertisements

نسقت علا فرحات لوك عصريًّا للسفر، وقد اختارت بنطلونًا بخصر عالٍ بنقشة الكارو باللونين الأسود والأبيض، مع توب بيضاء من القطن، ومن فوقها سترة رياضية خفيفة، ومع اللوك اعتمدت حقيبة ظهر من الجلد الأسود من شانيل Chanel ونظارات شمسية بتصميم مستوحى من التسعينيات، وحذاءً رياضيًّا باللون الأبيض.

اطلالات الفاشينيستات أثناء السفر تجمع بين الراحة والأناقة العصرية، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ لتسافري بأسلوب شبابي وعملي.

قد يهمك ايضاً:

تعرفي على طريقة ارتداء المعاطف الملونة على طريقة مرمر محمد

تعرفي على أنماط المعاطف الشتوية التي يمكنك ارتداؤها بموسم الشتاء