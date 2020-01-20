"انتي مين فيهم".. كارمن سليمان تُحير الجمهور بصورة مع شقيقتها فرح

"مين فيكو كارمن، إنتو توأم، فين كارمن، مش عارفة أفرق بينكم، يا الله مش معقول الشبه اللي بيناتكم انتو التنتين، كأنكم توأم"، مين الأصل فيكو"، هكذا كانت تعليقات متابعي الفنانة كارمن سليمان، حينما شاركت عددًا من الصور برفقة شقيقتها الصغري فرح، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعجز المتابعون عن تحديد أيهما كارمن، لتقاربهما الشديد في الملامح وظهرتا وكأنهما شخص واحد.

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وظهرت كارمن وشقيقتها فرح، سويا في ضيافة الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم"، المعروض على فضائية"cbc"، في إبريل من عام 2018، وخطفت شقيقتها الأنظار نظراً للشبه الكبير بينهما، والفرق فقط يكمن في أن "فرح" أضعف من شقيقتها قليلاً، وتحدثتا عن أنهما تشعران دائماً بالجوع وهذه مشكلة حياتهما.

وقالت كارمن، إنها أثناء مشاركتها في بمسابقة "آراب أيدول"، كانت في الثانوية العامة وشقيقتها كانت في الصف الثالث الإعدادي، مضيفة: "اللي مش عارفينا كتير بيقولوا علينا توأم، ولكن نحن لا نرى هذا الأمر".

وقالت "فرح" إنها تنادي شقيقتها بـ"كوكي"، مستطردة: "معرفش أناديها باسمها حتى واحنا متخانقين".

يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3‏‎"، والتتر يقدم في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا‎.‎