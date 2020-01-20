دراسة: الجنين يشعر بالألم من الشهر الرابع للحمل

كشفت دراسة بريطانية جديدة عن وجود علامات على شعور الأجنة بالألم منذ بداية الأسبوع الـ13، أي خلال الشهر الرابع من الحمل.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان الباحثان الرئيسيان في الدراسة أحدهما بريطاني والثاني أمريكي، من المؤيدين لسياسة عدم التحدث عن الألم الذي قد يتعرض له الجنين مع الحامل أثناء التحضير لعملية الإجهاض، بناء على الاعتقاد الشائع بأن الجنين لم يكن قد تطور بما فيه الكفاية للشعور بالألم.

ودعا الدكتور البريطاني القائم على الدراسة، ستيوارت ديربيشاير، والأمريكي جون بوكما، إلى ضرورة إخبار الأم بهذه الحقيقة قبل الخضوع إلى عملية الإجهاض، وتوعيتها حول أهمية تخدير الجنين قبل البدء بالعملية تجنباً لشعوره بالألم.

توجد أدلة على أن الدماغ والجهاز العصبي للجنين متطوران بما يكفي بعد 18 أسبوعاً ليشعر الجنين بالألم، وعلى وجه التحديد القشرة، وهي الطبقة الدماغية الخارجية التي تتعامل مع المعلومات الحسية.