في ذكرى وفاتها.. لماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيل سعاد مكاوي؟

اشتهرت بتقديم الثنائيات الغنائية في السينما مع إسماعيل ياسين، فبدأت حياتها بأغاني المنولوجات، ثم انتقلت للتمثيل، وقدمت قرابة 500 أغنية و18 فيلمًا، "عايز أروح.. متروحشي".. واحدة من أهم الثنائيات الشهيرة التي قدمتها مع إسماعيل ياسين، في فيلم المليونير، إنها الفنانة والمطربة، سعاد مكاوي، ابنة الملحن محمد مكاوي، التي تحل اليوم الاثنين، 20 يناير، الذكرى الـ12 لوفاتها.

وعلى الرغم من شهرتها الواسعة في مجال المونولوج، والمشاركة بالأفلام السينمائية الساخرة، إلا إن اسمها ارتبط لفترة طويلة باسم إسماعيل ياسين، خاصة بعدما اجتمعا لأول مرة في فيلم "بنت المعلم" في 1950، بمشاركة شكوكو.

لماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيل سعاد مكاوي؟

وفي حوار نادر للفنانة، على الفضائية المصرية الثانية، كشفت عن موقف شهير جمعها بالفنانة إسماعيل ياسين، حيث رفض تقبيلها في أحد الأفلام، مُهددًا بفسخ العقد.

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وقالت: "إسماعيل قبل ما يبدأ كان يكتب في العقد إنه مبيبوسش البطلة، وفي مرة المخرج طلب إنه يبوسني في آخر الفيلم، لكنه رفض بشدة، وقاله ألغي العقد لكن مش هعمل كدة".

وأعربت الفنانة الراحلة عن ضيقها لموقفه، مما دفعها لسؤاله عن السبب، خاصة أن تلك المشاهد كانت منتشرة في الأفلام، ليرد عليها قائلًا: "هو كدة مزاجي".

يذكر أن سعاد مكاوي، تزوجت من المخرج عباس كامل، ثم محمد الموجي، ثم من الدكتور محمد إسماعيل، وانقطعت عن الغناء لسنوات، لتعود في تسعينيات القرن الماضي إلى الساحة الغنائية.