تعرفي على أحدث صيحات الجينز لعام 2020

عروض أزياء 2020 جاءت مزدحمة باتجاهات مثيرة تجعلنا في انتظار عام جديد مليء بالأناقة والعصرية. صحيح أن الصيحات التي قُدمت على ممشى العروض كانت متنوعة وجريئة، لكن دائماً يشغلنا منها الصيحات المناسبة لإطلالات يومية، ويبدو أن دور الأزياء الكبرى أيضاً مثل جيفنشي Givenchy إلى غوتشي Gucci و سيلين Celine كان لديها نفس الاهتمام، لذلك ظهر الجينز الذي يعد قطعة أساسية وربما يومياً لدى كثير من النساء، بتصاميم واختيارات تناسب كل وقت وأي جسم.

إليكِ مجموعة من الجينز المتوقع رواجه في 2020:

1-الجينز الكلاسيكي

هناك تركيز واضح من مصممي الأزياء على كل ما هو فينتاج vintage أو كلاسيكي، ومن ضمنه الجينز، فعادت التصاميم التي تذكرنا بحقبات ماضية مثل القصة المستقيمة المميزة لحقبة التسعينات.

2-الأرجل الفضفاضة

الموضة تسير نحو العملية، لذلك تقدم الأزياء الفضفاضة لخيار أنيق للعام المقبل، ومن ضمنها الجينز. شاهدنا قصة الفلير flare أو الأرجل الفضفاضة بشكل عام خلال تشكيلات دور سيلين Celine، غوتشي Gucci ، و مارك جاكوبس Marc Jacobs.

من المتوقع العام القادم أن تشهد هذه الموضة رواجاً بارزاً، لذا، اقتني زوج من الجينز بأرجل فضفاضة مع خصر عالِ وحزام رفيع.

3- الجينز الممزق

صعد الجينز الممزق مرة أخرى إلى الموضة ليكون الأبرز في عام 2020. قومي بتنسيق هذه القطعة العصرية الجريئة مع بلوزة رسمية عالية الرقبة أو سترة مصقولة كما رأينا في عرض دار جيفنشي.

4- الشورت الجينز

سواء أكانت شورتات طويلة أو بنطلونات بنمط البرمودا أو بنطلون واسع الساق ، كانت التصاميم القصيرة مسيطرة على عروض الأزياء. ارتديها مع احذية الكاحل أو الصنادل المكشوف عندما تعود نسمات الصيف.

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5- جينز بطيات وخطوط أمامية

شاهدنا على ممشى عروض أزياء ربيع وصيف 2020 جينز بطيات أمامية مستوحى من قصات البنطلونات الرسمية، ظهر هذا النمط بقصات متعددة سواء الأرجل الفضفاضة، أوالعكس بأرجل سكيني.

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