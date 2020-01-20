يُعدّ المكياج جزءًا أساسيًّا من روتين النساء اليومي، بحيث تبدأ كثيرات من الفتيات الصغيرات في اعتماد مكياج ناعم، ومكياج عيون، وعيون سموكي، وتخطيط الشفايف بطريقة جريئة، واستخدام منتجات التجميل في سن مبكّرة. لكنّ معظم الفتيات لا يعلمن أنّ الكثير من الشباب لا يحبون المكياج. فلنتعرّف أكثر إلى ما يكرهه الشباب في المكياج:

هل يحب الشباب أحمر الشفاه الأحمر؟

عند استخدامكِ لمواقع التواصل، وانستقرام تحديدًا، عليكِ الانتباه إلى عدم الإكثار من المكياج، ومكياج العيون بشكل خاص، إلاّ إذا كنتِ فاشينيستا طبعًا. دراسات عديدة أثبتت أنّ الشباب فعلًا لا يحبون أن يروا ما يسمونه البعض "دهانًا على الوجه". كما أنّهم لا يحبذون الحمرة الحمراء. ووفق إحدى الدراسات: "57 في المئة من الرجال لا يعتقدون أنّ أحمر الشفاه الأحمر جذابًا في الصور. إذا كنتِ من محبّات هذا اللون، ننصحكِ بالبقاء عليه، لكن اعتمديه ضمن المعقول.

هل يحب الشباب رسم الحواجب

عند استخدامكِ لمواقع التواصل، وانستقرام تحديدًا، عليكِ الانتباه إلى عدم الإكثار من المكياج، ومكياج العيون بشكل خاص، إلاّ إذا كنتِ فاشينيستا طبعًا. دراسات عديدة أثبتت أنّ الشباب فعلًا لا يحبون أن يروا ما يسمونه البعض "دهانًا على الوجه". كما أنّهم لا يحبذون الحمرة الحمراء. ووفق إحدى الدراسات: "57 في المئة من الرجال لا يعتقدون أنّ أحمر الشفاه الأحمر جذابًا في الصور. إذا كنتِ من محبّات هذا اللون، ننصحكِ بالبقاء عليه، لكن اعتمديه ضمن المعقول.

هل يحب الشباب رسم الحواجب؟

ليس سرًّا أنّ الرجال غالبًا ما يعلنون أنهم يحبون مظهر المكياج "الطبيعي"، حتى عندما تتطلّب تلك النظرة في الواقع قدرًا كبيرًا من المكياج. ومع ذلك، هناك عنصر واحد محدد حول المكياج الذي يربك ويزعج الرجال: الحواجب. وهنا نحن النساء في معضلة حقًّا: فهم لا يحبون الحواجب الرفيعة جدًّا، إذ تذكّرهم بالتسعينيات، ويعتبرون الفتاة غير معنية بموضة المكياج؛ وبالمقابل لا يحبذون رسم الحواجب. بل يفضلون الحواجب الطبيعية.

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هل يحب الشباب المكياج الذي يغيّر شكلنا؟

التوجّه الحالي للشباب هذه الأيام، هو تفضيل الفتيات بالمكياج الناعم. فهم لا يحبون المكياج الذي يغيّر شكل الفتاة. لذا ننصحكِ، أن لا تغطّي نفسكِ بالمكياج بحيث تصبحين لا تشبهين نفسكِ. الممثل أدريان غرينير قال لمجلة Shape التي تُعنى بالمرأة: "بالتأكيد نحن لا نحبّذ المكياج المبالغ به. إذا كانت المرأة لا تملك الجمال من الداخل، فلن تتمكّن أيّ كمية من المكياج من تغطية ذلك".

هل يحب الشباب الأيلاينر؟

حتى الأيلاينر القوي ينفّر الرجال؟ نعم. وهذا أمر قد تنزعجين عند قراءته. نعرف أنّ عين القطة الآن ترند، ومعظم الفتيات وعارضات الأزياء تعتمدنها. ومع ذلك، فإنّ الرجال يعتبرون الأيلاينر أحيانًا خداعًا. وقد نشرت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، دراسة عن كيفية تفكير الرجال حول جوانب مختلفة من المكياج، ومعظمم أكدوا أنّ المبالغة في وضع الأيلاينر يخفي جمال العيون الطبيعي. فيما حبّذوا الصور التي تحتوي على مكياج الأيلاينر على تطبيق انستقرام، وقالوا إنّهم يفضلون المرأة من دون أيلاينر في الحقيقة، أو أيلاينر خفيف وناعم.

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