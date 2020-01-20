صور.. أحدث صيحات الجينز هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تبحث المرأة خلال فصل الشتاء عن الإطلالات المميّزة في ملابسها، لتكون مبهجة تخطف الأنظار من ناحية، وتكسر كآبة الأجواء من ناحية أخرى.

ولا تخلو خزانة ملابس المرأة من الجينز، إلا أنها دوما تسعى للاطلاع على موضة الجينز التي يمنحها إطلالة جذابة تعكس تفرد أسلوبها.

- الجينز يكتسي بالرمادي:

يكتسي الجينز باللون الرمادي في 2020 ليضفي على المظهر لمسة أناقة تتسم بالهدوء والتحفظ. وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن اللون الرمادي يكسو هذا العام موديلات الجينز المختلفة مثل الجينز "السكيني" "Skinny" والجينز ذي الأرجل المستقيمة "Straight Leg" والجينز ذي المظهر المستعمل "Used".

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز الرمادي يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث إنه يتناغم مع العديد من الألوان كالأسود والأبيض والكريمي والأزرق البحري.

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ويمكن إضفاء لمسة فخامة على المظهر من خلال الحلي، التي تتلألأ ببريق الذهب أو الفضة، كما تبدو الحلي المرصعة بأحجار الستراس البراقة في غاية الروعة مع الجينز الرمادي.

- خيوط حياكة أمامية

كما أنّ الجينز المزدان بخيوط حياكة أمامية "Front Seam Jeans" يتربع على عرش الموضة النسائية، وفق ما أوردت مجلة "Elle" المعنية بالموضة والجمال.

وخيوط الحياكة الأمامية غالبا ما تمر في منتصف رجل السروال على امتداد الطول بأكمله، مشيرة إلى أنها لا تخطف الأنظار فحسب، بل تجعل السيقان تبدو أكثر نحافة ورشاقة أيضا، ولتأكيد تأثير التنحيف يمكن تنسيق السروال مع حذاء ذي كعب عال، والذي يعمل على إطالة القوام وتنحيفه بصريا.

- الجاكت

يزهو الجاكت الجينز بدرجات الأخضر بدلا من درجات الأزرق التقليدية، إذ يأتي بدرجات الأخضر والكاكي يأتي في إطار إطلالة العمال “Utility Look” ذات الطابع العملي والرائجة بقوة مؤخرا، مشيرة إلى أن الجاكت يأتي هذا الموسم بقصة أكبر من المقاس “Oversized” ويزدان بالأهداب ليعكس جرأة المرأة وتفرد أسلوبها.

ويتناغم الجاكت الجينز المزدان بدرجات الأخضر بصفة خاصة مع سروال جينز بنفس اللون أو سروال باجي يكتسي باللون البيج.