6 أساطير خاطئة يعتقدها المصريون في فصل الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يربط عدد كبير من الأشخاص، الطقس البارد وفصل الشتاء بمجموعة من المعتقدات والأقاويل المغلوطة، والتي يؤمن بها البعض حتى الآن. لذا نستعرض أبرز الأساطير الخاطئة التي يعتقدها المصريون في فصل الشتاء ودرجات الحرارة المنخفضة، وفق ما ذكر موقع "Health line".

1 - نزلات البرد بسبب درجة الحرارة

يصاب الناس بنزلات البرد ليس بسبب درجات الحرارة المنخفضة فقط، إنما السبب في ذلك هو أن نقص الرطوبة يجفف الأغشية المخاطية التي تبطن الممرات الأنفية، ما يجعل من السهل على الفيروسات مهاجمة الجسم.

2- الملابس الدافئة تمنع الأمراض

من الأساطير الخاطئة الملابس الدافئة لأنها تحتفظ بـ200 نوع من الجراثيم التي تسبب نزلات البرد، وتتجمع في الملابس.

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3- ارتداء آيس كاب للتدفئة

ربما تكون قد سمعت الأسطورة التي تقول إنك تفقد 40 إلى 50% من حرارة جسمك من رأسك، في عام 2008 كشف فريق من العلماء عن هذه الأسطورة، وفقا للدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن فقدان الحرارة يعتمد على الجزء المعرض للبرودة سواء كان رأسك أو قدميك أو أي جزء آخر.

4- الأقدام الباردة تصيبك بالإنفلونزا

يعتقد الكثير خطأً أن السير حافي القدمين أو عدم ارتداء جوارب خلال فصل الشتاء، يصيبنا بالإنفلونزا، ولكننا نغفل أن البرد أو الإنفلونزا تحدث بسبب فيروس ولا علاقة لها بالأقدام الحافية.

5- المكوث في المنزل وتجنب الخروج

يعتقد البعض أن الابتعاد عن الأماكن العامة في فصل الشتاء يجنبهم الإصابة بالإنفلونزا، ولكن هذا خطأ شائع لأن تجنب الخروج إلى الشارع وتجنب الأماكن المغلقة سيئة التهوية تعتبر بيئة خصبة لانتشار الفيروس.

6- إغلاق النوافذ داخل المنزل أو مكاتب العمل

هذا الاعتقاد الخاطئ يمنع تجديد الهواء في المنزل ويزيد من احتمالية الإصابة بأمراض مثل الربو أو تسمم الكربون.