طبق بسيط.. طريقة عمل المسقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي صنية المسقعة من الأطباق البسيطة التي عادة ما تكون على مائدة الأسرة المصرية، لمذاقها اللذيذ وقيمتها الغنية وسهولة تحضيرها، واليوم يقدم "مطبخ الخليج 365" طريقة عمل المسقعة. - المقادير: - باذنجان رومي حلقات. - زيت للقلي. - فلفل رومي حلقات. - عصير طماطم. - ثوم مفروم. - خل. - طماطم مبشورة. Advertisements - سكر. - ملح. - فلفل أسود. - كمون. - زيت. طريقة التحضير: - حمري حلقات الباذنجان في زيت قلي. - شوحي الفلفل مع الزيت وثوم وملح وفلفل وكمون وقلبها جيداً. - ضيفي الطماطم والسكر وعصير الطماطم واستمرى في التقليب حتى تغلى. - ضيفي الباذنجان والخل واتركيه على النار حتى تنضج تماما، ثم تقدم وتكون جاهزة للأكل.

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