شاركت الإعلامية، بوسي شلبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة لمجموعة من الفنانات، خلال تجمعهن في إحدى الأماكن.
وأظهرت الصورة بعض النجمات، وهن رجاء الجداوي، فيفي عبده، سمية الخشاب، والمطربة السورية أصالة نصري، والذي يعد أول ظهور لها في تجمع عقب الطلاق بصحبة نجمات الفن.
الجدير بالذكر أن تلك الصورة، التُقطت عقب تأديتهن واجب العزاء، في الفنانة ماجدة الصباحي، حيث أُقيم أمس الأحد، بمسجد عمر مكرم، وذلك عقب ظهورهن جميعًا بملابس سوداء اللاتي ظهرن بها خلال العزاء.
أصالة تعلن انفصالها رسميا عن طارق العريان
وأعلنت الفنانة انفصالها رسميًا عن زوجها المخرج طارق العريان، عقب 4 شهور من مقدمات وأحاديث غامضة طالت علاقتهما، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي".
وأضافت: "أتمنى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف"
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عزاء ماجدة الصباحي.. أول ظهور لـ أصالة مع الفنانات منذ الطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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