في عام 2018، دخلت الفتاة الهندية، نيلانشي باتل، موسوعة "جينيس" بفضل طول شعرها الذي بلغ 170.5 سم، آنذاك.
وفي الوقت الحالي جددت الموسوعة معلومات عن طول شعر "باتل" الذي أصبح 190 سم، بحسب ما ذكرت "سبوتينك".
وذكرت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية على صفحتها عبر إنستجرام: "لقد أعدنا قياس حاملة لقب أطول شعر في العالم، المراهقة نيلانشي باتل، من الهند".
وأخبرت "باتل" البالغة من العمر 17 عامًا صحيفة "ANI" أن السر وراء شعرها الطويل، هو استخدام زيتًا تصنعه والدتها من مكونات سرية.
وقالت باتل: "أنا أحب شعري ولا أريد قصه، لقد كان هذا حلم أمي، أن يدخل اسمي في كتاب "جينيس" للأرقام القياسية العالمية".
وأوضحت أنها تغسله مرة واحدة في الأسبوع، ويستغرق عادة نصف ساعة حتى يجف، وساعة كاملة للتمشيط.
وتتجهز "باتل" الآن للامتحانات، حيث تريد أن تصبح مهندسة برمجيات.
كانت هذه تفاصيل خبر زيت بمكونات سرية.. صاحبة أطول شعر في العالم تحافظ على رقمها في جينيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.