زيت بمكونات سرية.. صاحبة أطول شعر في العالم تحافظ على رقمها في جينيس

في عام 2018، دخلت الفتاة الهندية، نيلانشي باتل، موسوعة "جينيس" بفضل طول شعرها الذي بلغ 170.5 سم، آنذاك.

وفي الوقت الحالي جددت الموسوعة معلومات عن طول شعر "باتل" الذي أصبح 190 سم، بحسب ما ذكرت "سبوتينك".

وذكرت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية على صفحتها عبر إنستجرام: "لقد أعدنا قياس حاملة لقب أطول شعر في العالم، المراهقة نيلانشي باتل، من الهند".

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وأخبرت "باتل" البالغة من العمر 17 عامًا صحيفة "ANI" أن السر وراء شعرها الطويل، هو استخدام زيتًا تصنعه والدتها من مكونات سرية.

وقالت باتل: "أنا أحب شعري ولا أريد قصه، لقد كان هذا حلم أمي، أن يدخل اسمي في كتاب "جينيس" للأرقام القياسية العالمية".

وأوضحت أنها تغسله مرة واحدة في الأسبوع، ويستغرق عادة نصف ساعة حتى يجف، وساعة كاملة للتمشيط.

وتتجهز "باتل" الآن للامتحانات، حيث تريد أن تصبح مهندسة برمجيات.