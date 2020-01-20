بـ"أسود مكشوف".. إطلالة جينيفر لوبيز تخطف الأنظار في "SAG"

بإطلالة قاتمة اللون، لفتت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز، الأنظار، خلال حضورها حفل توزيع جوائز "SAG"، أمس الأحد، بصحبة خطيبها لاعب البيسبول السابق، أليكس رودريجيز.

وأطلت "لوبيز" بفستان أسود طويل، مصنوع من "القطيفة"، والذي تميز بأنه غير منقوش، ومكشوف الظهر، كما أنه بدون أكمام، ومزود بـ"ذيل" طويل، تحت إشراف الستايلست Rob Zangardi.

فيما ارتدى خطيبها سترة "قطيفة" تحمل اللون القرمزي، ورابطة عنق "ببيون"، وقميص أبيض وبنطلون أسود.

وعلقت الفنانة الأمريكية، قائلة: "يا لها من ليلة.. شكرًا لزملائي الممثلين وsag awards لترشيحي لأفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Hustlers"، موجهة الشكر للفريق الذي ساعدها على اختيار إطلالتها.

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وكان "أليكس" قد تقدم في شهر مارس الماضي، بطلب الزواج من صديقته جينيفر، حيث قدم لها خاتم الزواج على أحد الشواطئ في مشهد رومانسي.