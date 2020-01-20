مجوهرات راقية لسهرات كانون الثاني

تعتبر إطلالات السهرات من أكثر الإطلالات التي تأخذ حيزاً من تفكير السيدات ووقتهن، خاصة وأنها دائماً ما تأتي مترافقة بالملابس الرسميّة والكلاسيكية، سواء الفساتين أو الجمبسوت الرسمي المرصع أو غيرها.

وبطبيعة الحال، لا يمكن أن تمر الإطلالة الرسميّة من دون تنسيق مجوهرات فاخرة وأنيقة معها تضفي عليها رونقاً مميزاً وتمنحها صفة الفخامة التي تبحث عنها جميع السيدات.

ولهذا السبب، قدمت أفخم دور المجوهرات العالمية مجموعة من الأقراط والأساور والعقود الفاخرة والأنيقة لتختاري منها ما يليق بمناسباتك الرسمية في شهر يناير



أساور فخمة ومرصعة

تعتبر الأساور من قطع المجوهرات المفضلة لدى جميع السيدات، فهي قطع بسيطة يمكن ارتداءها بشكل دائم ومن دون أن توحي بالتكلف.

ولكن للسهرات، ننصحك بتجربة اختيار السوار من Buccellati والذي جاء مصنوع من الذهب الأصفر، ومرصع بأحجار سوداء وبيضاء منحته فخامة وأناقة لا مثيل لهما.

أما اذا كنت تريدين الظهور بإطلالة تشبه إطلالات الأميرات، فننصحك باختيار السوار من Gucci الذي جاء باللون الفضي الأنيق، في حين رُصع بشكل كامل بحبّات الألماس الصغيرة الحجم الفاخرة.

أقراط ناعمة وجذابة

لا تتخلى السيدات عن الأقراط في مختلف المناسبات والأوقات، فكيف اذا كانت في السهرات المسائية التي لا يجب الاستغناء عن الأقراط فيها؟

ولهذا السبب، برزت لدى Dolce & Gabbana أقراطاً مميزة حمل كلّ واحد منها الحرف الأول من اسم الدار وجاء مرصع بأحجار كريمة ذات لون وردي زاهي ، بالإضافة إلى حبّات اللؤلؤ الناعمة التي زينت الأقراط.

أما Isabel Marant فقد قدمت أقراط بتصميم متدلي حتى الرقبة، جاءت مصنوعة من الذهب الأصفر من دون أي ترصيع إضافي، حيث اكتفت بفخامة الذهب الأصفر وجاذبيته.



عقود فخمة ولافتة

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الإطلالات المسائية في السهرات تحتاج بالطبع إلى اختيار عقود فخمة معها، خاصة وأن العقود تتناسب مع الفساتين الرسمية أو أي قطعة ملابس أخرى.

وقد استطاع العقد الجذاب من Alexander McQueen من لفت جميع الأنظار إليه، خاصة وأنه جاء مرصع بأحجار الماس الفاخرة بأحجام متعددة ومختلفة لتمنحك الفخامة المطلوبة.

أما Marni فقد قدمت عقد بتصميم أوراق شجر خريفية، جاء بأسلوب فاخر وكبير يناسب الإطلالات الرسمية بشكل مؤكد.

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