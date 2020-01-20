جان بول غوتييه يعلن عن عرضه الأخير لـ "لهوت كوتور" خلال شهر الموضة المقبل

يوم الجمعة الماضي، أعلن مصمم الأزياء الفرنسي الشهير جان بول غوتييه عن تقديم عرضه الأخير لأزياء الهوت كوتور خلال أسبوع الأزياء الراقية لربيع/ صيف 2020، والذي سينطلق في الأسبوع القادم وسيصادف هذا العرض احتفاله بمرور 50 عاما عن بدء مسيرته في صناعة الموضة.وقد نشر مصمم الأزياء الفرنسي البالغ من العمر 67 عاما، منشورا على منصة تويتر يعلن فيه عن الخبر المفاجئ وذلك عبر مقطع فيديو يظهر فيه يتحدث عبر الهاتف باللغة الفرنسية، قائلا: "مرحبا! أنا جان بول غوتييه، أدعوكم للاحتفال معي بذكرى الـ 50 عاما من دخولي صناعة الموضة وذلك في مسرح شاتليت في الـ 22 من يناير، هل أنتم قادمون؟".

وتابع قائلا، "سيكون حفلا رائعا بحضور العديد من أصدقائي، وسنستمتع حتى وقت متأخر جدا، كما سيكون آخر عرض لي ، كونوا هناك! لا يمكنكم تفويت هذا".

وأضاف المصمم أيضا أنه بعد هذا العرض سيتقاعد، ولكن سوف تستمر علامته التجارية في إنتاج المزيد من التصاميم المميزة، قائلا: “أزياء الهوت الكوتور لا تزال مستمرة، لدي مفهوم جديد، وسأخبركم به لاحقا.. مع كل الأسرار الصغيرة، قبلاتي".

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واشتهر جان بول غولتييه باسم "الفتى الشقي" في صناعة الأزياء الفرنسية، وقد أطلق علامته التجارية في عام 1982، وأطلق خطا لمستحضرات التجميل والعطور في عام 1991، لكنه بدأ تصميم الأزياء الراقية في عام 1997، وعشقه للغرابة وأزياء اللانجري وعروض المدرجات الرائعة أكسبته قائمة عملاء لامعة شملت أيقونة البوب مادونا، والتي صمم زيها الأيقوني بصدرية على شكل مخروط خلال جولتها الغنائية Blond Ambition، بالإضافة إلى نجمة البوت ذات الأسلوب الغريب ليدي غاغا والممثلة الفرنسية ماريون كوتيارد والنجمة المتعددة المواهب ريهانا.

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كما تولى المصمم دور القيادة الإبداعية لعلامة هيرمس العالمية منذ 2003 إلى 2010، وفي عام 2014 قام بإغلاق خط الملابس الجاهزة لعلامته التجارية، مع التركيز على إنتاج مجموعات فريدة من نوعها من قطع الهوت كوتور والتي يقوم بعرضها خلال أسابيع الأزياء الراقية في باريس.

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