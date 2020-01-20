5 خطوات لرسم العين بالآيلاينر.. زي لبنى عبد العزيز

بلون عيناها الجذاب، ورسمة الآيلاينر الشهيرة، تميزت الفنانة لبنى عبدالعزيز، في كل ظهور لها، بسبب رسمة عينيها المختلفة، والتي تفضلها العديد من الفتيات في وقتنا الحالي.

وقد تفشل العديد من الفتيات في الوصول إلى نفس رسمة عين "لبنى" بتلك الطريقة الاحترافية، وإليكِ 5 خطوات لرسم العين بالآيلاينر وفقًا للموقع الهندي BOLDSKY.

خطوات رسم الآيلاينر

تأكدي من ثبات الكُحل قبل وضع الآيلاينر حتى لا يسيل منك.

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ارسمي نقطة في منتصف جفن العين، العلوي، والتي تعد نقطة أساسية لرسم خط مستقيم.

ضعي نقطة رفيعة جداً عند زاوية العين من أعلى.

قومي بتوصيل النقطين إلى بعضهما البعض، باستخدام الآيلاينر السائل، ابدئي من أول العين حتى النقطة المتوسطة، ومنها إلى نقطة زاوية العين ثم قومي برسم الخط كالمجنح.

قومي بإزالة الزوائد، ويمكن إخفاؤها بالكونسيلر.

لبنى عبدالعزيز في عزاء ماجدة الصباحي

"محدش بيسأل عليا" جملة قاسية، صرحت بها الفنانة لبنى عبد العزيز، خلال تقديمها واجب في الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، فيما حاولت الفنانتان دلال عبدالعزيز، ورجاء الجداوي، تهدئتها والتخفيف عنها: "معلش يا حبيبتي إحنا مقصرين في حقك".

وتعد لبنى عبد العزيز، واحدة من أشهر وأنجح فنانات جيلها، التي عُرفت بالأدوار المختلفة والمركبة، وخفة ظلها.