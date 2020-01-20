"مراكب النجاة".. إطلاق حملة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بقرى البحيرة

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات حملة طرق الأبواب التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار مشاركة المجلس في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة.

تضمن اليوم الأول للحملة زيارة القرى والتوابع المصدرة للهجرة غير الشرعية في إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وهي قرى العيون، والضهرية، والمعنية، وصفت الحرية.

وتستهدف الحملة 96 ألفا من السيدات والرجال بقرى المحافظة، بواقع 19 ألفا و200 زيارة، حيث قامت الرائدات الريفيات بتوعية أهالي القرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبالبدائل الإيجابية الآمنة، وسبل الهجرة إلا منه، فضلا عن توعيتهم بالفرص المتاحة بالمشاريع القومية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الحملة بمحافظة البحيرة حتى 22 يناير الجاري.