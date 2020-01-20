بعد أزمة ذا فويس كيدز.. هايدي محمد تغني في حفل ملكة جمال الأناقة

كشف محمود نجاح، مؤسس مسابقة، ملكة جمال الأناقة "miss elegant Egypt"، عن دعوته للطفلة هايدي محمد، المتسابقة المستبعدة من برنامج اكتشاف المواهب، ذا فويس كيدز، للغناء في حفل اختتام فاعليات المسابقة لهذا العام، الذي سيقام في 7 مارس المقبل.

وقال "نجاح" خلال حديثه لـ"هُن": كلمت هايدي، ووالدها بعد ما سمعت صوتها، وهو فعلًا قوي ومميز، ولازم أجبر بخاطرها خصوصا بعد اللي حصل، والدعم الكبير اللي معاها، غير إنها موهوبة فعلًا، ورحبت جدًا بالفكرة".

وأضاف: "الحفلة هيكون فيها فنانين، وشخصيات عامة ورجال أعمال، وصحافة وإعلام، وكل دول هيسمعوها وبالتأكيد هيساعدوها إن صوتها يوصل".

تفاصيل مسابقة miss elegant Egypt

الجدير بالذكر أن المسابقة تضم 20 متسابقة، تتراوح أعمارهن من 17 وحتى 28 عامًا، ومن المُقرر أن تتوج واحدة منهن باللقب في حفل الختام.

وكانت دعاء عبدالرحيم، توجت باللقب العام الماضي، وصرحت صاحبة اللقب لـ"هن"، بأنها سعيدة جدا لتتويجها، مؤكدة أنها سوف تبذل أقصى جهدها لتنفيذ مشروعها.

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أزمة هايدي محمد

أثار برنامج "The Voice Kids" جدلا واسعا بعد استبعاد المتسابقة المصرية هايدي محمد، ابنة قرية أبو مسعود، بمركز الدلنجات، في محافظة البحيرة، على الرغم من الإشادة التي تلقتها من جميع أعضاء لجنة التحكيم بشأن صوتها المميز وأدائها الرائع، الأمر الذي أغضب متابعي البرنامج بسبب عدم اختيارها، وذلك في حلقة أول أمس السبت.

وفوجئ مُتابعو البرنامج بحذف مقطع الفيديو الخاص بالمُتسابقة المصرية بعد خروجها من البرنامج.

وقالت هايدي محمد، في تصريحات لـ"الوطن": "تعرضت لظلم شديد في هذا البرنامج، لم أكن أتوقع الخسارة، ودخلت في نوبة بكاء شديدة، بعد نزولي من على المسرح".

وأضافت: "كنت أتخيل خلال البروفة، أن لجنة التحكيم سوف تلتف لي فور صعودي على المسرح، لكن فوجئت برد فعل سلبي"، مؤكدةً أنها "لن تُشارك في مثل هذه النوعية من البرامج مُجددًا، إذ أن هناك مُتسابقين يتعرضون لظلمٍ شديد".

وأضافت: "كانت تجربة وعدت خلاص"، مُعربة عن تمنيها أن يصل صوتها إلى أنحاء الوطن العربي: "نفسي أحقق شهرة مثل باقي الفنانين.. حلمي أبقى مشهورة".