تنسيقات الأزياء المعتمدة لدى المشاهير لالتقاط الصور الأجمل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من الآمن أن نقول إن منسقي إطلالات المشاهير يعرفون أهم الحيل لاختيار الأزياء المناسبة للظهور بشكل جيد في الصور الفوتوغرافية، خصوصا أن عملاءهم يجدون أنفسهم دائما في وجه أضواء كاميرات التصوير في كل مكان سواء خلال المناسبات المرموقة على السجاد الأحمر أو خارجها، لذلك يحرصون دائما على اختيار أزيائهم بذكاء للحصول على "زي فوتوجينيك".

لاحظنا انتشار 3 تنسيقات من الأزياء يعتمدها أشهر منسقي إطلالات المشاهير بشكل متكرر، هذه التوليفات تبدو رائعة في الصور، ومن السهل تقليدها، كما أنها مواكبة لأبرز اتجاهات الموضة لعام 2020، اكتشفيها معنا:

سترة بلايزر كبيرة الحجم + بنطلون لامع

يتفق كل من "ماييفي ريلي" مصممة إطلالات العارضة الشهير هايلي بيبر، و"ميمي كوتريل" مصممة إطلالات العارضة الشهير بأسلوبها المميز لستايل الشارع بيلا حديد، على أن المزج بين سترة لايزر كبيرة الحجم وبنطلون مصنوع من قماش لامع يجعل صورة الزي تبدو رائعة، اللمعان الناعم من البنطلون سواء أكان مصنوعا من الجلد أو الفينيل أو مغطى بالغليتر يبرز بشكل جميل عند تعرضه لضوء الفلاش، في حين أن الصورة الظلية الضخمة للسترة تجعل الإطلالة تبدو أنيقة دون أدنى مجهود، وأفضل جزء من هذه الإطلالة هو أنه يمكنك تقليدها بسهولة.

إطلالة أحادية اللون بطابع المونوكروم

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الإطلالات الأحادية اللون بظلال المونوكروم تبدو جيدة عند التصوير، هذا ما اتفقت عليه كل من "ماييفي ريلي" مصممة إطلالات نجمة البوب "سيارا"، "كيت يونغ"، وستايليست النجمة سيلينا غوميز و"جوردان فوستر"، وستايليست العارضة آشلي غراهام؛ إذ أكدن أن ارتداء زي مكون من قطع من المجموعة اللونية نفسها يخلق مظهرا أنيقا وغنيا مثاليا للخطو أمام عدسات الكاميرا.

فستان بأكمام طويلة + أحذية البوت العالي حتى الركبة

اتفقت كل من "كيت يونغ" مصممة إطلالات سيلينا غوميز، ومارغوت روبي، و"ميمي كوتريل" منسقة إطلالات بيلا حديد، على أن تنسيق فستان بأكمام طويلة مع أحذية البوت العالي حتى الركبة يخلق مزيجا مثاليا؛ فالصورة الظلية المتدفقة للفستان ذي الأكمام الطويلة تجعل حركته انسيابية أمام الكاميرات، في حين تضيف الأحذية العالية حتى الركبة لمسة راقية على الزي.