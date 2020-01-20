تعتبر الاحزمة قطعة أساسية في الاكسسوارات، ولا تتخلى عنها أي امرأة أنيقة في خزانتها. وقبل أن تختاري أحزمة تناسبك، تعرفي على أحدث صيحات أحزمة نسائية 2020 التي برزت خلال أسبوع الموضة الباريسي.

الأحزمة الرفيعة

قدمت بعض الماركات أحزمة رفيعة تتناسب مع الكارديجان أو الفساتين والسراويل مرتفعة الخصر، وتتسم بتصاميمها البسيطة والناعمة.

وطغت الأحزمة الجلدية الرفيعة على التصاميم، وخاصةً بلون الكاميل، والتي تتناسب مع إطلالات النهار والعمل، مثل أحزمة ألتوزارا Altuzarra، ولويفي Loewe.

الأحزمة العريضة

أيضاً برزت بعض موديلات الأحزمة العريضة التي تساعد في شد الخصر وإخفاء البطن البارز، وهي القطعة التي تلجأ لها العديد من النجمات للحصول على قوام ممشوق.

قدم المصمم اللبناني ايلي صعب أحزمة عريضة مصنوعة من الجلد بألوان متنوعة تتناغم مع الأزياء.

كما قدمت المصممة ايزابيل مارنت أحزمة عريضة باللون الأسود ومزينة باكسسوارات معدنية لتناسب المساء، حيث يمكن تنسيقها مع التنانير مرتفعة الخصر.

الأحزمة القماش

هي الأحزمة المصنوعة بقماش الفستان أو قماش آخر يتناغم معه، وتلتف حول الخصر مع عقدة أمامية تزينها.

قدمت ماركة ليونارد Leonard حزام القماش الحريري الملون والذي ارتدته العارضة مع فستان بطبعات ذات ألوان نابضة بالحيوية.

كما قدمت ماركة ألتوزارا حزام أسود بالجلد اللامع وبعقدة أمامية.

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وجمعت بعض أقمشة ايلي صعب بين الجلد والقماش في تصاميم عصرية وغير تقليدية.

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