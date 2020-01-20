"ماستحمتش بقالك كذا يوم؟".. إليك 10 طرق تجعل رائحتك جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هيثم الشيخ

حتمًا، لا غنى عن الاستحمام بصورة منتظمة للحفاظ على النظافة الشخصية، لكنّ البعض قد يكون مشغولًا للغاية ولا يجد وقتًا للاستحمام، على سبيل المثال في أثناء السفر.

لذا من الجيد الحفاظ على بعض العادات التي تمنع انبعاث أو شم رائحة كريهة منّا، ونقدم لكم 10 طرف تساعدك في الحصول على رائحة منعشة جذّابة، وفق ما ذكر موقع "Bright Side" الأمريكي.

1. استخدام زيوت الجسم

من الأفضل استخدام زيت معطر للجسم بدلاً من العطر، لأن رائحة زيت الجسم تدوم لفترة أطول. اختر رائحة أكثر طبيعية، وافركها على بشرتك لتدوم طوال اليوم.

2. مناديل وايبس

مناديل الأطفال خيار جيد لتجعلك تشعر بالنظافة، لأنها يمكن أن تقضي على البكتيريا المسؤولة عن الروائح الكريهة.

3. استخدام طبقات إضافية من مزيل العرق

مزيل العرق يساعدك على قتل رائحة العرق، ويمكن أن تزيد الطبقات الإضافية من قتل البكتيريا.

4. تغيير ملابسك الداخلية

تتعرق كثيرًا خصوصًا في بعض المناطق بالحسم، ويمكن أن يؤدي تغيير ملابسك الداخلية إلى تقليل الرائحة الكريهة الناتجة عن التعرق.

5. تغيير الجوارب

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قدميك هي أحد أجزاء جسمك التي تتعرق أكثر، ما تسبب رائحة كريهة للغاية، وتغيير الجوارب بانتظام يقلل من الرائحة الكريهة، ومن الجيد أيضًا إضافة مسحوق التلك إلى حذائك.

6. تجنب تناول البصل والثوم والتوابل

هذه الأطعمة يمكن أن تزيد من الرائحة الكريهة خلال فترة عدم الاستحمام، وفي هذه الحالة من الأفضل تناول الخضروات والفواكه بدلاً منها.

7. تجنب الملابس الضيقة

يمكن أن تؤدي الملابس الضيقة إلى تدفئة أجزاء عديدة من الجسم، ما يؤدي إلى التعرق ومن ثمّ رائحة كريهة. ارتدِ ملابس فضفاضة لتساعدك على البقاء منتعشًا.

8. استخدام الشامبو الجاف

الشامبو الجاف ينشط شعرك ويمنعه من أن يبدو دهنيًا، كما يعطي شعرك مظهراً ورائحة جيّدة.

9. ارتداء لفائف شعر أو قبعة

في حالة نفاد الشامبو الجاف، يمكنك دائمًا استخدام عصّابات الرأس والقبعات السميكة للحفاظ على شعرك في مكانه.

10. ترطيب البشرة

ترطيب البشرة يمكن أن يساعد على شم رائحة منعشة، كما يجب عليك شرب الكثير من الماء، وكذلك استخدام كريمات الجسم ذات الرائحة الجيدة للترطيب.