محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تضر بعض المشروبات بصحة الجسم وعلى رأسها تلك التي تحتوي على الصودا والكافيين، في المقابل توجد بعض المشروبات والعصائر الأخرى التي يتناولها الكثيرون دون العلم بتأثيراتها على الصحة. لقراءة المزيد:الكوكتيل من بينها.. أسوأ 5 مشروبات تهدد صحتك اضغط هــــنا :

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