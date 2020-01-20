20 صورة و8 معلومات عن أجمل طفلة روسية.. أصلها مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

غزت شوارع العاصمة الروسية موسكو والمدن الكبرى هناك، صور الطفلة المصرية تيا حمدي، الفائزة بلقب ملكة جمال الأطفال في روسيا، لتصبح أول مصرية وعربية تفوز باللقب.

"تيا" أصبحت حديث وسائل الإعلام الروسية وموديل إعلانات تتهافت عليها الشركات، بعد فوزها باللقب، فمن هي؟

1- بدأت تيا حمدي بالغة من العمر 5 سنوات، وُلدت لأب مصري وأم روسية، وحصدت لقب أجمل طفلة في روسيا.

2- بالرغم من أن والديها ليس لهما علاقة بعالم الأزياء، فوالدها يعمل في مجال السياحة بشرم الشيخ، إلا أنهما تمكنا من تدريب "تيا" على المهارات المختلفة من رقص الباليه، والتمثيل.

3- بدأت حياتها المهنية في مجال الإعلانات بمجرد في عمر الأربع سنوات، حيث حققت نجاحًا كبيرًا في هذا المجال.

Advertisements

4- بالجمع بين الجمال الروسي وخفة الدم المصرية، نالت تيا على شهرة كبيرة في مجال الإعلانات، وأصبح صورها تملأ شوارع روسيا.

5- أقامت الحكومة الروسية بإقامة مسابقة لاختيار ملكة جمال الأطفال، وتم ترشيحها وتنافس معها نصف مليون طفلة، لكن استطاعت "تيا" أن تخطف الأنظار إليها وتحصل على الجائزة.

6- تحولت تيا إلى نجمة، وأصبحت نموذجًا رائعًا للأناقة والجمال في عالم الموضة في روسيا.

7- أنشا والداها حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث تنال صور "تيا" كثيرا من التعليقات من متابعيها ومحبيه.

8- لم يقتصر نجاحها وحصولها على جائزة في روسيا فقط، بل تستعد مدينة شرم الشيخ للاحتفال بها بحصولها على لقب أجمل طفلة في روسيا.