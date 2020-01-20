كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 04:43 مساءً - بدأت الممثلة السعودية خيرية أبو لبن مشوارها الفني خلال المسلسل الدرامي "تكي" الذي عُرِضَ على موقع اليوتيوب، وشاركت في الموسم الأول منه بـ 14 حلقة وحققت شهرة وانتشارًا، حيث حقق الموسم الأول 30 مليون مشاهدة، ومن ثمَّ اتجهت إلى تقديم البرامج عام ٢٠١٢ خلال برنامج "شلتنا"، واستمرت بالتمثيل بعدة أعمال بعد ذلك.

نسَّقت خيرية أزياءَها بطرق أنيقة وعصرية مميزة، من الممكن أن تستوحي منها بعض الأفكار المميزة لهذا العام..

أحدث إطلالات خيرية أبو لبن



تجملت خيرية بتيشيرت أبيض وبنطال أسود ومعطف أخضر مميز، وتزينت بعباءة عنابية بسيطة مع أزياء باللونين الأبيض والأصفر، وتأنقت ببنطال واسع أسود مزين بألوان وبلوزة سوداء مع معطف جينز وحذاء أصفر لستايل عصري مميز، وارتدت بنطالاً أسود وبلوزة صوفية لخيار بسيط، وظهرت ببلوزة عنابية بكتابة بيضاء مع بنطال أسود وحذاء أزرق بكعب للوك حيادي.

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أحدث إطلالات خيرية أبو لبن



وأطلت مع دخول فصل الشتاء ببنطال أسود ومعطف رمادي مع وشاح كحلي وقبعة صفراء لإطلالة بسيطة،ونسقت معطفًا طويلاً بنيًّا مع وشاح أبيض وأزياء يكسوها اللون الأسود للوك عملي.

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أحدث إطلالات خيرية أبو لبن



وتميزت ببنطال جينز ومعطف أسود مع قميص أزرق برسوم بيضاء لستايل شبابي، واختارت بنطالاً أسود مع تيشيرت أبيض برسوم شبابية ومعطف زيتي لمظهر كاجوال مذهل، وتألقت ببنطال وبلوزة صوفية باللون الأسود مع معطف أبيض لخيار بسيط، وفي الإطلالة الأخيرة جاءت ببنطال وبلوزة يكسوهما الأسود مع معطف أبيض مزين بالأسود لإطلالة أنثوية.

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