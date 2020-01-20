5 صيحات لا تتخلّي عنها هذا الشتاء!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 04:43 مساءً - تنوّعت خطوط الموضة لموسم خريف وشتاء 2019-2020 من حيث الصيحات الغنيّة التي حملتها إلينا في عروضه. ومن أبرز اتجاهات هذه الموضة كانت تلك المستوحاة من حقبة الثمانينيات، الحقبة التي امتدّت من عام 1980 إلى عام 1989، وبفعل استمراريّة الموضة، بدأت تظهر لمحات من هذه الفترة على الساحة مرّةً أخرى بكلّ أناقة.

إليك نظرةً على صيحات الثمانينيّات التي ظهرت في عروض خريف وشتاء 2019-2020، لتختاري منها ما تشائين لإكمال طلّتك الأنيقة...

إقرإي أيضًا: طريقة تنسيق التنورة القصيرة المنفوشة في الشتاء





التنانير المكسّرة Pleated Skirts

التنانير المكسّرة

أتت الكسرات هذا الموسم على شكل تنانير بديعة مختلفة الأطوال والأحجام. وتمّ تنسيقها مع بلوزات أو تي-شيرتات أو جاكيتات رسمية. يمكنك أن تنسّقي التنّورة المكسّرة مع بلوزات محاكة من الصوف لطلّة كاجوال، واحرصي على اختيار الطول المناسب لطول جسمك، فكلّما كنت طويلة، تمكّنت من إنجاح طلّة التنّورة الأطول، والعكس صحيح.



إقرإي أيضًا: ملابس لامعة على طريقة الفاشينيستا هادية غالب



الأكتاف الضخمة Power Shoulders

الأكتاف الضخمة



عادت صيحة الأكتاف الضخمة إلى عالم الموضة. وهذا الموسم أتت لتعطي الإطلالات نوعاً من الحدّة تجعلها عصرية وقوية، ولتضفي لمسة ذكورية على الإطلالة الأنثوية. إذا كنت تتمتّعين بكتفين عريضتين، تجنّبي هذه الصيحة لأنها ستجعلك تبدين أكثر عرضاً.



إقرإي أيضًا: موضة الفساتين السوداء وطرق تنسيقها

Advertisements



البدلات الواسعة Slouchy Suits

البدلات الواسعة



تجمع البدلات الواسعة بين عنصري الأناقة والراحة. كما أنّ بعض المصمّمين أظهروا أنّ البدلات الواسعة يمكن أن تصبح زيّاً مثالياً للسهرة أيضاً. اختاري البدلة المؤلفة من سراويل قصيرة تصل إلى حدود الكاحل إذا كنت قصيرة القامة، والعكس صحيح.



إقرإي أيضًا: ملابس من الترتر لسهرات هذا الشتاء



الصوف المحاك Knitwear

الصوف المحاك

رأينا في عروض خريف وشتاء 2019-2020 الكثير من الكنزات والفساتين، وحتى البدلات، المصنوعة من الصوف، والتي جاءت لتضفي لمسة دفء على إطلالاتك. يمكنك اعتماد إطلالة كاملة من الملابس المحاكة من دون أن تتخلّي عن أناقتك.



إقرإي أيضًا: المعطف زيّ دافئ وأنيق لإطلالتك الشتوية



المعاطف ذات الياقات الضخمة Trench Coats

المعاطف ذات الياقات الضخمة

المعاطف هي جزء أساسي من ملابس الخريف والشتاء، لأنّها أنيقة وكلاسيكية، وتمنح المستوى المثالي للحماية من البرد. هذا الموسم تميّزت المعاطف بياقات كبيرة ضخمة مثنيّة عند الكتفين والظهر، ومتدلّية قليلاً في الأمام.

إقرإي أيضًا: صيحات سيطرت على مشهد الموضة للعام 2020