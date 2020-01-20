كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 04:43 مساءً - موضة أكمام الجرس من الصيحات الأنيقة التي عادت لنا من موضة الستينيات، ومن الأفكار المميزة التي يتم اعتمادها بموديلات العبايات تحديدًا، وتفضلها الصبايا لاطلالة عصرية بلمسة كلاسيكية.

وبين الكثير من التصميمات المختلفة، إليكِ موديلات عبايات ذات الأكمام الجرس، لتلهمكِ أفكارًا مناسبة لاطلالاتكِ بالعبايه.





العبايه المكشكشة مع أكمام الجرس

العبايه المكشكشة مع أكمام الجرس





موضة العبايات المكشكشة مازالت رائجة بشكل كبير، فلِمَ لا تعتمدينها مع أكمام الجرس، والتي تعتمد في أساسها أيضًا على الكشكشة، كهذا الموديل من bayat tfa9ely، مناسبة للصبايا النحيفات، اعتمدي معها الكعب العالي الأسود، حتى لا تبدي مبهرجة أو متكلفة مع التفاصيل الكثيرة بالعبايه.

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العبايه المفتوحة المخملية بأكمام الجرس

العبايه المفتوحة المخملية بأكمام الجرس





أما هذا الموديل من aaliyacollections فهو مناسب أكثر للصبايا المراهقات، يمكنكِ اعتماده مع العبايه باللون الأبيض، مع التصميم المفتوحة بحزام خصر بسيط، نسقي معه شنطة الدلو، وهي من الموديلات العصرية التي تبدو متناغمة مع أكمام الجرس.

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العبايه بأكمام الجرس مع الريش

العبايه بأكمام الجرس مع الريش



أعجبنا هذا التصميم للعبايه الكلاسيكية مع أكمام الجرس ولمسة من تطريزات الريش من gardenia abaya، مناسبة لأجواء المساء، اختاريها مع كعب أنثوي ومع اكسسوار كريستالي لامع، وحجاب باللون الأسود، وكلتش ملون مطرز.

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العبايه ذات أكمام الجرس مع التطريزات

العبايه ذات أكمام الجرس مع التطريزات



هذا الموديل للعبايه من modestrail مع التطريزات البراقة على الأكمام، تمنحكِ اطلالة جذابة، بخاصة مع الموديل واللون الهادىء للعبايه، مناسبة لكل الصبايا، وتصميمها يمنحكِ سنًّا أصغر.

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