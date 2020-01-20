5 قطع أساسية تعدّ استثماراً للعام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 04:43 مساءً - كمحررة أزياء وموضة، كثيراً ما تُطرَح عليَّ أسئلة متعلّقة بالقطع الأساسية التي يجب على كل امرأة أن تستثمر بها وتقتنيها في خزانتها كموضة 2020.

بونشو Poncho من فيندي Fendi

في حين أنني لا أحبّذ كثيراً فكرة التباهي والتفاخر بالملابس الموقّعة من أهم المصممين ودور الأزياء العالمية، إلا أنني أعتقد أن بعض القطع الرائعة التي تدوم لمدى العمر وتعدّ بالفعل استثماراً ذكياً، يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في خزانة ملابسك.. بالأخص وأنه يمكن للأجيال أن تتناقلها؛ حيث يمكن مثلاً لابنتك أن ترتديها في المستقبل؛ نظراً لجودتها العالية وتصميمها الكلاسيكي دائم الرواج.

ولعام 2020، أضع اليوم بين يديك الخليج 365 أبرز 9 قطع أساسية، أعتبرها شخصياً من أهم الاستثمارات في عالم الموضة، والتي يجب أن تحاولي اقتناء بعضها في خزانة ملابسك للارتقاء بإطلالتك على نحو يوم.. فتابعي معنا.

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قطع أساسية Must-Have في خزانة امرأة 2020

حقيبة ديونيسوس الصغيرة من قوتشي Gucci

Super Mini Dionysus Bag

Super Mini Dionysus Bag من قوتشي Gucci



عندما يتعلّق الأمر بالحقائب الصغير؛ فإن أكثر ما أعشقه هو حقيبة Super Mini Dionysus من علامة قوتشي Gucci؛ ذلك لتصميمها باللون البيج الذي لا يتسخ أبداً، ولقدرتي على اعتمادها بطريقة الكروس بودي crossbody أو كحقيبة كتف.

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حذاء كعب سو كيت من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin

So Kate Pump

حذاء So Kate من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin



يعد حذاء So Kate الكلاسيكي اللماع بكعب من Christian Louboutin، الأكثر جمالاً وجاذبية من فئته، صحيح أنه سيستغرقك وقتاً أطول لارتدائه، إلا أنه سيضفي على ملابسك إطلالة فاخرة راقية تستحق العناء.

اعتمديه مع طقم suit أسود، وقميص أبيض أثناء الدوام، وكوني الأكثر أناقة.

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حقيبة كتف جودي من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta

Jodie Shoulder Bag

حقيبة كتف Jodie الصغيرة من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta



تحمل حقيبة الكتف Jodie السوداء اسم الممثلة Jodie Foster، وهي مستوحاة من الوقت الذي كانت تختبئ فيه من مصوري الباباراتزي بواسطة Bottega Veneta.

هذه الحقيبة المنسوج جلدها وذات الحزام المعقود، تعدّ استثماراً مثالاً لا تزول قيمته مدى العمر، أنصحك باعتمادها خلال أيام الأسبوع لمظهر أنيق مينيمالي وغير مبالغ فيه.

بونشو من فيندي Fendi

FF Poncho

بونشو Poncho من فيندي Fendi

إنني أفضل ارتداء قطعة البونشو FF Poncho من دار فيندي Fendi بدلاً من الجاكيت في الأيام المشمسة خلال الشتاء؛ فهو من القطع الأساسية للعام 2020 بقماشه الذي يمزج بين الحرير والصوف الفاخرَين، وألوانه الدافئة التي تجمع بين الأسود والبني مع شعار العلامة.

أنصحك بتنسيقه مع بنطلون جلد أسود وبوتس kitten heels لاستكمال الإطلالة.

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توب إيلوديا بكم واحد من الجلد من نانوشكا Nanushka

Elodia one-sleeve vegan leather top

توب إيلوديا بكم واحد من الجلد من نانوشكا Nanushka



هل تعرفين لماذا أعشق هذه التوب الجلدية من Nanushka وأعتبرها واحدة من أساسيات خزانتي لعام 2020؟

أولاً لأن الجلد موضة العام، وثانياً لأنها مصممة من جلد أسود نباتي فائق النعومة والجمال، وهي أحادية الأكمام مع حزام ناعم على الخصر، ينتهي بخرزتَين باللون الذهبي.

اعتمدي موضة أحادية الألوان، ونسقيها مع بنطلون جينز باللون الأسود وحذاء بكعب، لوقت المساء كي تجذبي الأنظار، أو مع تنورة بنقشة الفهد لإطلالة عصرية مع بوتش قصير.

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