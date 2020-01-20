أزياء عملية للمحجبات من وحي الفاشينيستا فطامي بوحمد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 04:43 مساءً - الأزياء العملية والسريعة أكثر ما تبحث عنه الصبايا المحجبات، بخاصة باطلالات الفاشينيستات، واللاتي بدورهنّ يعتمدن اطلالات يومية بسيطة وسهلة ليلهمن بها المتابعات.

واليوم اخترنا لكِ أزياءً عملية وسريعة للمحجبات من وحي الفاشينيستا فطامي بو حمد، التي تتمتع بذوق بسيط مع ألوان عصرية باطلالاتها.



البلوزات الطويلة مع لمسة الشراشيب

البلوزات الطويلة مع لمسة الشراشيب





تعتمد فطامي بو حمد على القطع الأنيقة والمنفردة بذاتها، والتي لا تحتاج للكثير من التنسيقات المختلفة، كهذه البلوزة الطويلة مع الشراشيب على منطقتي الكتف والصدر، لا تحتاج منكِ سوى اعتمادها مع بنطلون أسود، وحذاء مخملي بالدرجة نفسها، مع شنطة متوسطة الحجم بلمسة كلاسيكية.

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الجاكيت الجلد اللامع لاطلالة عملية كاجوال

الجاكيت الجلد اللامع لاطلالة عملية كاجوال





أما هذا الموديل للجاكيت الجلد فهو أكثر شبابية، نسقته فطامي باطلالة رياضية كاجوال، بدت أنيقة وجذابة، بخاصة مع اللمسة الميتالك بالجاكيت، وأكملت اللوك بشنطة ببوت الكاحل، لاطلالة تجمع بين الكاجوال والكلاسيك.

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البلوزة التويد مع حزام الخصر

البلوزة التويد مع حزام الخصر





كما أوضحنا مدى حب فطامي بوحمد للقطع المنفردة بذاتها، كهذه البلوزة المميزة من خامة التويد مع اللون الأسود، اعتمدت معها حزام الخصر البارز مع الجيوب من الجلد الفرو، لاطلالة شتوية من الدرجة الأولى.

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الفساتين الطويلة مع تنسيق شتوي

الفساتين الطويلة مع تنسيق شتوي





إذا كنتِ تبحثين عن اطلالة شتوية بلمسة أنثوية، اخترنا لكِ هذا الفستان من فطامي بوحمد، ضيقًا من ناحية الخصر، مع الاكمام الواسعة المنسدلة، نسقته بطريقة عملية باختيار بوت الكاحل الذي أضاف لمسة محتشمة، مع شنطة ميني سوداء، وأعجبنا اختيارها للحجاب الأبيض، الذي جاء مناسبًا للون بشرتها.

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