ساعات نسائية جلد لإطلالة مليئة بالحيوية!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 04:43 مساءً - تميزت الساعات على مرور الوقت بأنها من أهم القطع التي لا يجب التخلي عنها في مختلف الإطلالات سواء كانت إطلالة رسميّة أو كاجوال، فهي القطعة الأساسية التي تمنح السيدة الفخامة المطلوبة.

وعلى اعتبار أنه مع بداية كلّ موسم تبرز قطعاً حديثة وجديدة تناسب الموسم المقبل، أصبح من الضروري أن تتابع السيدات أحدث صيحات الساعات لكي تنتقي منها ما يناسبها وما يليق بإطلالاتها، وقد برزت هذا العام في العديد من المجموعات الساعات المصنوعة من أفخم أنواع الجلد.

وقد لاحظنا أن الساعات جاءت بألوان متعددة لكي تناسب الجميع.



ساعات من الجلد باللون الأسود

ساعة باللون الأسود بتصميم أنيق من Emporio Armani



بطبيعة الحال لا تتخلى السيدات عن الساعات ذات اللون الأسود، أو حتى عن اللون الأسود في مختلف الإطلالات، خاصة وأنه من الألوان القاتمة التي تناسب هذا الفصل بشدة.

وقد لفتتنا الساعة الأنيقة من أرماني Emporio Armani التي جاءت مصنوعة من الجلد الأسود الفاخر في حين جاءت العقارب والأرقام من اللون الذهبي الأنيق والفخم.

أما موفادو Movado فقد قدمت ساعة اكتست باللون الأسود بشكل كامل، حيث جاءت مصنوعة من الجلد الأسود، كما أن الميناء أيضاً جاء من الأسود في حين برزت العقارب باللون الفضي.



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ساعات من الجلد بتدرجات اللون الوردي

ساعة باللون الوردي الفاتح من الجلد من Gucci



لا يمكن إنكار أن اللون الوردي من الألوان المفضلة لدى السيدات بشكل عام مهما كانت أعمارهن، فهو اللون الذي يرافقهن منذ الولادة وحتى سن متقدمة.

ولهذا السبب برزت العديد من الساعات الجلدية التي جاءت مصنوعة من تدرجات اللون الوردي، سواء الفاتحة منها أو الغامقة.

فقد لفتتنا الساعة من قوتشي Gucci التي جاءت مصنوعة من الجلد ذو اللون الوردي الفاتح، تميزت بمينائها الوردي الزاهي وبالنقشات التي زينته بشكل كامل.

أما بياجيه Piaget فقد ابتعدت عن اللون الوردي الفاتح واختارت أن تقدم ساعة باللون الوردي الغامق، حيث جاءت مصنوعة من الجلد الفاخر ومرصعة بأحجار الألماس بشكل كامل.



ساعات من الجلد باللون الكحلي

ساعة من الجلد باللون الكحلي من Hermès



يأتي اللون الكحلي كلون أساسي في الشتاء بعد اللون الأسود، خاصة وأنه من الألوان العملية التي يمكن استخدامها في معظم الأوقات ومع مختلف الإطلالات.

وقد استطاعت الساعة من هيرمس Hermès من لفت الأنظار إليها خاصة وأنها جاءت بشكل مستطيل مرصعة في جوانبها بأحجار الماس الفاخر، في حين جاءت الأرقام كبيرة الحجم وواضحة.

أما بوسيلاتي Buccellati فقد قدمت ساعة باللون الكحلي دُمج معها الأسود من خلال ميناء الساعة، أما العقارب فقد جاءت باللون الفضي.



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