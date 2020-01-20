كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 04:43 مساءً - لا شك أن مستحضرات المكياج المقاومة للماء هي أساس لمكياج ثابت وطويل الأمد، بما فيها كحل الحواجب. لكن أحياناً قد يصعب الحصول على كحل حواجب ضد االماء فعال وذي نتائج مرضية. بالتالي، لتسهيل اختيار مهمة اختيار كحل الحواجب المناسب، نرصد لك في هذا المقال، أفضل كحل حواجب ضد الماء، يوفر لك رسمة حواجب متقنة ومثالية، والأهم أنها تدوم طويلاً.

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Urban Decay Brow Beater

Urban Decay Brow Beater



إنه كحل للحواجب ضد للماء ومقاوم لكافة العوامل التي يمكن أن تؤدي الى سيلان مستحضرات المكياج. وهو سهل الاستخدام، حيث يأتي مع بكرة لتنظيف وتمشيط الحواجب قبل البدء بتحديدها. ونظراً الى نتائجه الرائعة على الحواجب، فهو يلاقي رواجاً كبيراً بين مصممي ومحترفي المكياج.



Anastasia Beverly Hills Brow Wiz

Anastasia Beverly Hills Brow Wiz



يتميز كحل الحواجب هذا بتركيبته الشمعية التي تثبت على الحواجب ساعات طويلة، لتمنحك رسمة حواجب رائعة مقاومة للماء والتعرق والرطوبة وأي عوامل قاسية قد تتعرضين لها. وهو مصمم ليجعل عملية رسم الحاجبين سلسة وسهلة. وهو متوافر بألوان عدة ليلائم درجات ألوان البشرة كافة.

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MAC Cosmetics Shape + Shade Brow Tint

MAC Cosmetics Shape + Shade Brow Tint



إن كحل الحواجب هذا من ماك ذو تركيبة سائلة تسهل عليك رسم الحواجب، وتثبت طويلاً لتوفر لك رسمة حواجب طويلة أمد ومقاومة للماء والتعرق. وهو يأتي مع إسفنجة تساعدك في المزج وضبط رسمة الحاجبين. وهو متوافر في مجموعة كبيرة من درجات الألوان، ومثالي لذوات الحواجب الخفيفة.



Benefit Cosmetics Goof Proof Brow Pencil Easy Shape & Fill

Benefit Cosmetics Goof Proof Brow Pencil Easy Shape & Fill



يوفر لك كحل الحواجب هذا المقاوم للماء، رسمة حواج رائعة، كونه مائلاً بعض الشيء، مما يخولك الحصول على تطبيق دقيق للغاية ومتقن. وهو متوافر بألوان عدة ليتناغم مع جميع ألوان البشرة، ويمنح المرأة رسمة حواجب طبيعية مثالية، وثابتة لساعات طويلة جداً.



Benefit Cosmetics Precisely, My Brow Pencil

Benefit Cosmetics Precisely, My Brow Pencil



يأتي كحل الحواجب هذا برأسين، الأول ذو حواف خارجية يوفر لك الحصول على شكل حواجب صحيح. أما الرأس الثاني فمخصص لرسم الحواجب بطريقة سلسلة حتى للمبتدئات، ليوفر لك في نهاية المطاف رسمة حواجب رائعة مقاومة للماء والتعرق. ونظراً الى نتائجه المبهرة، فقد أصبح المنتج المفضل لدى العديد من فناني المكياج.

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